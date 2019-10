Selena Gomez revela lo que dijo Justin Bieber tras lanzar "Lose You To Love Me"

Selena Gomez causó controversia desde el minuto uno que salió su nuevo éxito " Lose You To Love Me", título por el cual la gente supo que era un tema dirigido a su expareja, el cantante Justin Bieber.

Sin embargo, lo que llamó la atención, fue la frase polémica dentro de la canción "en dos meses nos remplazaste" la cual hace referencia a cómo el cantante terminó a la interprete para iniciar una relación con la que actualmente es su esposa la modelo Hailey Baldwin.

En el programa "On Air with Ryan Seacrets", Selena habló de todos sus sentimientos ocultos por mucho tiempo. La cantante comentó las razones del porqué se alejó mucho tiempo de la música y es que se debido a su transplante de riñón consecuencia del lupus enfermedad que padece desde hace tiempo, además de una gran depresión, perdió fuerzas para continuar, por lo que decidió retirarse del escenario por un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Go behind the scenes of Lose You To Love Me on my IGTV. ❤ Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 28 de Oct de 2019 a las 1:04 PDT

"El tomarme un momento para sentir realmente los sentimientos por los que estuve pasando, es simplemente, no sé, estoy tan agradecida de que haya salido. También es extraño porque escribí esta canción (Lose you to love me) hace un año y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo escribí. Es una sensación muy interesante".

La interprete de "The Heart Wants What it Wants" comentó que las letras de sus canciones las escribió cuando pasaba por una etapa muy difícil y no quería lanzarlas mientras se encontrará aún en depresión, sin embargo, destacó que hoy en día su vida es totalmente diferente.

Gomez también habló de lo que significa su nuevo álbum, "estas dos canciones fueron cuando terminé un capítulo en una pequeña reverencia y el resto del álbum es sobre dónde estoy ahora y hacía donde voy".

Finalmente, Selena Gomez comentó que ha tenido comunicación con Justin Bieber, quien le envió un mensaje tras su nuevo lanzamiento, "dijo que era hermosa, fue algo difícil".