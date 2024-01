¿Qué le dijo Selena Gomez a Taylor en los Golden Globes? El momento que dejó a Swift con la boca abierta

Ayer fue la entrega número 81 de los Globos de Oro, donde Oppenheimer se alzó con cinco premios incluyendo Mejor película de drama, Mejor director para Christopher Nolan y Mejor actor para Cillian Murphy.

Sin embargo, hubo dos celebridades que se llevaron uno de los momentos más icónicos de la noche y no precisamente por haberse llevado un galardón, nos referimos a Selena Gomez y Taylor Swift.

Las mejores amigas conocidas en todo el mundo del espectáculo se reencontaron anoche pues ambas estaban nominadas, una en la categoría de Mejor Actriz en serie de televisión, musical o comedia por Only Murders on The Building y la otra, por Logro Cinematográfico y de Taquilla (CBOA) en Películas gracias a la cinta "The Eras Tour".

Aunque ninguna se llevó un Golden Globe, ambas se volvieron tendencia en redes sociales debido a que fueron captadas por las cámaras en pleno "chisme" de amigas.

Selena se acercó a Taylor para contarle algo que le había pasado durante la ceremonia, lo que provocó que Swift se quedara con la abierta.

Muchos comenzaron a preguntarse que era lo que la intérprete de "Fetish" le había dicho a su bestie y aunque hasta el momento no se ha confirmado nada oficial, los internautas se encargaron de analizar el video y la versión que comenzó a surgir es que Kylie Jenner le prohibió tomarse una foto con su actual novio Timothée Chalamet.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Lo anterior desató las críticas hacia la actual pareja, sobre todo porque Selena y Timothée ya se conocían al haber trabajado juntos durante el filme Un día lluvioso en Nueva York (2020) dirigida por Woody Allen, sin embargo, es bien sabido que la socialité no es fan de Gomez y que podría ser cierto que ella pudo haber intervenido para que el actor rechazara la petición de la cantante.