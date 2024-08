Señalan a Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos por incitar a la violencia contra las mujeres

La segunda temporada de La Casa de los Famosos ha estado rodeada de polémicas desde que inició, principalmente por los cometarios misóginos y violentos de Adrián Marcelo y sus compañeros del team tierra.

En esta ocasión, usuarios de redes sociales señalan al conductor regio de incitar a la violencia contra las mujeres por contar a sus compañeros que patearía a Briggitte Bozzo, además de decir que lanzaría aceite caliente a alguien de la producción.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Briggite Bozzo?

En el clip que se viralizo se ve que Ricardo Peralta, Agustín Fernández y Sabine Moussier hablan con Adrián Marcelo mientras se ríen de lo que cuenta.

"Tú lo sometes y tienes que tener ya agua hirviendo para aventárselo en la cara", dice el conductor regio y posteriormente se escuchan las risas de los compañeros del team tierra, a excepción de Mariana Echeverría, "Gomita" y Sian Chiong, quienes no se ven en el clip.

"Me van a llevar, pero desde afuera vendría a las galas esposado y estaría diciendo `no es justo´ (...) aceite con yoghurt para que en verdad se les quede viscoso y que no puedan recuperarse los de staff", continúo.

"Ya después en una licuadora chiles y tras (...)", dice Ricardo Peralta.

Aunque al principio los comentarios fueron hacia la producción, después mencionaron a Briggitte.

"Pero le vas a meter dos patadas a Briggite, esas nada más (...) Que sean en el diafragma, bien importante. De seguro va a ser el pico de rating más importante en este programa, la gente va a estar feliz porque con qué crees que van a limpiar el desmadre", dijo Adrián Marcelo.

Seguido de eso, Peralta mencionó "para ya estar esposado a gusto".

Piden que Adrián Marcelo sea eliminado del reality

Aunque anteriormente los seguidores de La Casa de los Famosos pidieron a la producción que expulse a Adrián Marcelo por su comportamiento, fueron ignorados. Y en esta ocasión hicieron una nueva petición por los comentarios de contra Briggitte.

Incluso, las agresiones de Adrián Marcelo contra la salud mental de Gala Montes llevaron a que la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) emitiera un comunicado en el que exhorta a la productora del reality show a tomar las medidas necesarias y se posicione por la no violencia contra las mujeres. Aunque esto tampoco ha tenido respuesta.