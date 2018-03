Sería una atrocidad que me quitaran a Emmanuel: Ninel Conde tras dar positivo en prueba toxicológica

Ninel Conde rompió el silencio tras dar positivo en una prueba toxicológica y aseguró que debido a ello, sería una atrocidad que le quitaran a su hijo.

En entrevista para el programa "Hoy", la cantante dejó en claro que los resultados no son verídicos y que espera muy pronto que la verdad salga a la luz.

"Lo que mis abogados y yo pensamos es que esto fue un acto desafortunado de corrupción. Ya estamos trabajando en la denuncia porque no voy a parar hasta que el responsable pague por la situación".



Asimismo, reitero que su interés es el bienestar de su pequeño, el cual ha estado sufriendo a lo largo de todo este proceso.

"Lo que me interesa es el bienestar de Emmanuel porque yo veo que mi hijo está sufriendo, lo veo conflictuado, lo veo confundido, triste y a veces muy enojado".

Por otro lado, reveló que si pudiera arreglar las cosas de frente con su ex Giovanni Medina, así lo haría pero confesó que no existe comunicación entre ellos.

"La comunicación está rota, me encantaría hablar con él para arreglar todo pero no se puede. Además cuando amas a alguien no le quieres hacer daño ni te expresas mal de la persona y es justo lo que él ha hecho".

"Se tiene que hacer justicia, yo confío en Dios y en las leyes de mi país", finalizó la también actriz.

Cabe recordar, que la prueba fue solicitada por parte de Medina para quitarle la custodia a Ninel. La expareja lleva un año luchando por la patria potestad.

/afa