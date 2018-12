Como la flor... Selena llega bailando a Netflix

Netflix rompe corazones de nueva cuenta y acrecienta la expectativa entre los admiradores de la cantante Selena… en 2019 la plataforma estrenará “Selena: The Series”.

Anótalo en tu agenda, no tiene nada que ver con la serie “El secreto de Selena” que se transmite en TNT Series.

via GIPHY

Con el tema “Bidi Bidi Bom Bom”, Netflix confirmó el estreno de la trama de la reina del texmex que trascendió fronteras y es la propia familia Quintanilla - Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla Jr., y Simran A. Singh- la que se hará cargo de la producción ejecutiva, según ha trascendido.

La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. 💞 Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix pic.twitter.com/bWEU8reOPb — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de diciembre de 2018

Prometen que se conocerá de una manera más íntima todo lo que pasó en la vida de Selena y cómo conquistó al mundo con su género musical.

Netflix le apuesta así, una vez más a las bioseries de personajes musicales trascendentes y que pueden dejar huella en las nuevas generaciones, como pasó con la de Luis Miguel, que fue bien recibida por el público y aplaudida y aceptada por los jóvenes.

Fuentes cercanas a la producción de la serie, aseguran que se explorará la vida de Selena junto con los sueños que se le van cumpliendo, así como los conflictos y decisiones complicadas que tuvo que tomar junto con su familia para alcanzar la cima del éxito.

Hasta el momento se sabe que el guión correrá a cargo de Moisés Zamora, escritor y cineasta mexicano-estadounidense que en 2011 recibió el premio al Mejor Documental de un Director Mexicano en el Festival de Cine de Oaxaca. También ha escrito 18 capítulos para la serie Star, y uno para American Crime. La compañía productora será Campanario Entertainment.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena ha dado a conocer a los medios que “Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo. Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Nos complace asociarnos con Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones”.



Jaime Dávila, presidente de Campanario Entertainment, ha reconocido que la trayectoria profesional de Selena es legendaria, pero la serie se centrará en la increíble historia de una familia méxico-estadounidense y en cómo una extraordinaria joven trascendió categorías y fronteras hasta convertirse en una estrella mundial.



via GIPHY

Te recomendamos:

OMG!

Virales