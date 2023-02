Las 5 lecciones que nos dejó Shakira en primera entrevista a TV tras romper con Piqué

Tras el lanzamiento de sus colaboraciones con Bizarrap y Karol G, Shakira dio su primera entrevista en televisión para hablar de lo que sucedió tras la ruptura con Gerard Piqué.

La colombiana se había mantenido en silencio, pues a excepción de la exclusiva que dio para la revista Elle, no dio más declaraciones respecto al proceso que vivió por su separación.

Puedes leer también: TQG no iba a salir a la luz: Karol G revela cómo nació la colaboración con Shakira

Ahora, para el programa En Punto, reveló las lecciones que le dejó esta experiencia y cómo fue a través de la música que pudo desahogarse, pues frente a las cámaras siempre tuvo que mostrar una sonrisa, y aquí te las contamos:

Siempre se puede recuperar la confianza

La intérprete de Antología contó que la ruptura la hizo sentir que no era suficiente, pues el nuevo noviazgo de Piqué con Clara Chía le logró despertar inseguridades, sin embargo, a pesar de no creerlo posible, logró recuperar su confianza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

“Jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte, pero hay que tener fé”, dijo durante la entrevista.

La mujer no depende del hombre

La cantante siempre reconoció que la carrera de su ex también era importante para ella, por lo que por largo tiempo pausó la música y se dedicó a apoyar a Piqué, además de encargarse de sus hijos.

Ahora, volvió a descubrir el poder que tiene como mujer y como artista, dejando atrás la dependencia que siempre tuvo con sus parejas.

OMG!

“Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta la he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa”.

Los planes cambian, no es el fin del mundo

Shakira se visualizaba en una granja con sus hijos y criando vacas, pero la vida puede sorprenderte con cambios que se pueden ver negativos en primera instancia, pero al intentar ver el mejor lado, se puede ver un futuro prometedor.

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida”.

Expresarte, la mejor cura para el dolor

A pesar de que ha recibido críticas por utilizar la música para desahogar los sentimientos, Shakira cree que callarse las cosas no permite sanar, además de que hace más fuerte para lo que se viene.

“Cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida.(...) Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión y creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”.

Sus hijos, la mayor fuente de inspiración

Otra de las críticas ha sido el papel que juegan los hijos de Shakira y Piqué, ya que la situación probablemente los ha afectado mucho, pero la colombiana contó que ellos han sido quiénes le han dado varios consejos.

“Sasha tuvo la idea del robot en ‘Te felicito’ y Milan la del fuego verde”, además de que este último fue quien le dijo que tenía que hacer algo con “el dios argentino”, Bizarrap.