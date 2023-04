Shakira se siente como en su casa y reaparece en concierto de Juan Luis Guerra en Miami

La cantante colombiana Shakira lleva algunas semanas en Miami y aunque es poco tiempo, ella ya se siente como en su casa. Por su carisma y talento, Shakira es querida en todos lados y muestra de ello es la amistad tan estrecha que mantiene con otros famosos.

En esta ocasión, la colombiana fue vista en un concierto que Juan Luis Guerra dio en Miami en el FLA Live Arena, Sunrise. Ahí se le vio muy contenta, acompañada de su hijo Milan, y saludando efusivamente a sus amigos Juan Luis Guerra y la conductora Lili Estefan.

Shakira se ve muy contenta en Miami

Durante un concierto de Juan Luis Guerra, quien se encuentra dando en su gira “Entre mar y palmeras tour”, Shakira tuvo un momento muy alegre con sus amigos.

En redes sociales circuló un clip donde se le puede ver, acompañada de su Milan, acercarse a saludar al cantante dominicano antes de su concierto.

Quien también estaba ahí era la conductora Lili Estefan que la recibió con un abrazo y le dijo lo mucho que la quería.

“Mi bella preciosa. Te amo, te amo, te amo", mientras la colombiana le dijo “Mira te presento a mi hijo”.

Tras la llegada de Shakira a Miami, la cantante ha pedido a los medios de comunicación que respeten su vida privada, ella y de sus hijos y no los acosen con el fin de obtener buenos números.

También dijo que espera que la prensa entienda la situación por la que está pasando y llamó a “comportarse de forma humana” a los fotógrafos y reporteros que suelen seguirla en su actividades diarias.





Luego de doce años de vivir en España, la colombiana Shakira partió al otro lado del mundo, rumbo a Miami.

Con un emotivo mensaje, la artista colombiana dedicó algunos mensajes de despedida desde su hogar en Barcelona y desde la ventanilla del avión donde escribió algunos mensajes.

“Gracias a todos lo que surfearon junto a mí, tantas ola salla en barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lagrima, me inspiraron y me hicieron crecer”.