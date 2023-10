Shakira sorprende a Carlos Vives en su concierto y cantan "La bicicleta" sin mencionar a Piqué

La noche del sábado Shakira sorprendió a Carlos Vives mientras daba un concierto en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, pues la barranquillera llegó sin avisar para interpretar junto a su compatriota el tema “La bicicleta”, a la que le cambió una parte para no mencionar a su ex pareja Gerard Piqué.

Carlos Vives actualmente se encuentra de gira celebrando sus 30 años de carrera artística con “El tour de los 30”, y en su última presentación sus fans y él pudieron escuchar “Oyeme Carlos llévame en tu bicicleta” en voz de Shakira, con quien lanzó la canción en 2017.

En un video que compartió Billboard se puede apreciar que Carlos Vives parece huir de Shakira con cara de sorpresa. Esto, mientras ella lo sigue y lo alcanza para darle un abrazo, sin dejar de cantar el fragmento que le corresponde.

Y aún bajo la emoción del momento, Shakira aprovechó para cambiar una frase de la canción en la que hablaba de Piqué.

En la primera versión, su estrofa dice: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona”; pero en la nueva versión dice: “Que si a ese tipo tu le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona”. Omitiendo el nombre del ex futbolista por “tipo”.

Unas horas antes de su aparición junto a su amigo Vives, la barranquillera dejó un mensaje en su cuenta de X para anunciar que estaba por hacer algo “inesperado”.

“Estén atentos... Voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos”, escribió.

Y tan solo unos minutos después invitó a sus seguidores, que ya se mantenían impacientes por la sorpresa, a ver su transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

En esta red social, la intérprete se ve algo nerviosa preparándose para subirse al escenario como un acto sorpresa, algo que dijo, nunca había hecho y menos porque tampoco había ensayado ya que todos desconocían este plan, principalmente Vives.

“No he hecho esto nunca (...) no lo he hecho nunca en mi carrera”, señaló.

Por su parte, al término de la presentación, Vives también uso su cuenta de X para reiterar que el momento lo había tomado por sorpresa y que seguía sin creer lo que había pasado.

"¡Sigo temblando, estoy en SHOCK!!!", escribió junto a un fragmento de la transmisión de IG en la que se ve su reacción a la llegada de Shakira.