Shakira y Barranquilla, listos para la inauguración de los Juegos Centroamericanos

La Miss Universo de 2014, Paulina Vega, y la cantante Shakira, nacidas en Barranquilla, transmitirán la esencia de esta ciudad del Caribe colombiano durante la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, este jueves, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.





La inauguración será un evento internacional con arte, cultura y tecnología que convertirá en un teatro de luz y color al estadio Metropolitano, la casa de la selección colombiana de fútbol.

Así describió el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la ceremonia que dará apertura a un certamen en el que intervendrán 5.400 deportistas de 37 países en 12 escenarios construidos para la cita.





"Esa apuesta deportiva no podía tener una inauguración de poca difusión", declaró Char durante una conferencia de prensa a la que asistió Paulina Vega.





"Nuestra reina Paulina tendrá un papel protagónico como hilo conductor del espectáculo y remata con nuestra Shakira. El mundo deportivo está mirando a Barranquilla y es el momento para que todos nos unamos y abracemos a los 5.500 atletas de los 37 países", agregó.

Barranquilla! Shak @Bquilla2018 #Barranquilla2018 pic.twitter.com/XuKitRON8B — Shakira 🤫 (@shakira) 19 de julio de 2018



Vega se declaró feliz de volver a su ciudad. "Me siento honrada porque no había estado tan emocionada desde cuando gané Miss Universo.





"Lo más importante es que cada segundo del espectáculo tiene una razón de ser, su explicación y las cinco entradas que tendré durante el 'show' me hacen sentir orgullosa de mi participación", explicó.

Las puertas ya están abiertas! Doors are open! ShakHQ #Barranquilla2018 @Bquilla2018 pic.twitter.com/hUyDvYs5Rf — Shakira 🤫 (@shakira) 19 de julio de 2018



Durante la ceremonia, que tardará unas dos horas, se recreará un siglo en la historia de la ciudad y se proyectará lo que será en 2132.

