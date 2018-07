Shakira y Barranquilla, listos para la inauguración de los Juegos Centroamericanos

La Miss Universo de 2014, Paulina Vega, y la cantante Shakira, nacidas en Barranquilla, transmitirán la esencia de esta ciudad del Caribe colombiano durante la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, este jueves, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La inauguración será un evento internacional con arte, cultura y tecnología que convertirá en un teatro de luz y color al estadio Metropolitano, la casa de la selección colombiana de fútbol.

"Nuestra reina Paulina tendrá un papel protagónico como hilo conductor del espectáculo y remata con nuestra Shakira. El mundo deportivo está mirando a Barranquilla y es el momento para que todos nos unamos y abracemos a los 5.500 atletas de los 37 países", agregó.

Barranquilla! Shak @Bquilla2018 #Barranquilla2018 pic.twitter.com/XuKitRON8B — Shakira 🤫 (@shakira) 19 de julio de 2018

Vega se declaró feliz de volver a su ciudad. "Me siento honrada porque no había estado tan emocionada desde cuando gané Miss Universo.



"Lo más importante es que cada segundo del espectáculo tiene una razón de ser, su explicación y las cinco entradas que tendré durante el 'show' me hacen sentir orgullosa de mi participación", explicó.

Las puertas ya están abiertas! Doors are open! ShakHQ #Barranquilla2018 @Bquilla2018 pic.twitter.com/hUyDvYs5Rf — Shakira 🤫 (@shakira) 19 de julio de 2018



Durante la ceremonia, que tardará unas dos horas, se recreará un siglo en la historia de la ciudad y se proyectará lo que será en 2132.

