Confesiones de Shakira en el tribunal: aterrizó un avión por Piqué, lidió con celos y una turbulenta relación

El día llegó y Shakira finalmente tuvo que sentarse en el estrado para enfrentar la demanda en su contra por supuesto fraude fiscal.

La Fiscalía la acusa de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014 simulando que no residía en España.

Su defensa alega que no fijó su residencia en España hasta 2014 e incide en que desde 2011 la cantante ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en distintos países.

Cabe destacar, que la artista colombiana rechazó el pasado junio una oferta de la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio.

Hoy la cantante se sentó en el banquillo del tribunal para convencer a las autoridades españolas de su inocencia y para ello, confesó muchas cosas sobre su vida privada.

De acuerdo con El País, quien tuvo acceso a la transcripción de las declaraciones de Shakira, la cantante habló de los inicios de su relación con el futbolista para demostrar que no vivía en el país ibérico entre 2011 y 2014, que son los años que Hacienda le reclama por el pago de impuestos.





Los celos de Piqué

En 2011 fue cuando Shakira empezó a salir con Gerard Piqué, en un momento de su carrera donde el éxito era tal, que incluso reveló que un día estuvo en tres países, así de agitada era su vida profesional.

Sin embargo, lo anterior sólo aumentaba sus ganas de poder ver al futbolista, quien en ese entonces se sentía inseguro y un tanto celoso por el poco tiempo que pasaban juntos y el hecho de que Shakira pudiera viajar a Bahamas, donde se encontraba su antigua casa de Nassau, donde vivió junto con su ex Antonio de la Rúa.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas", explicó la artista.

El gran actor de amor de Shakira a Piqué

Shakira llegó a un punto en el que estaba tan ilusionada con Piqué, que incluso en uno de sus viajes por trabajo a Croacia, le pidió al piloto que hiciera una escala y aterrizara en Barcelona exclusivamente para darle un beso a Piqué.

"Yo estaba encantada con él. En un viaje de Marrakech a Croacia, le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente en Barcelona sólo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo ha computado como un día en España", declaró.

Asimismo, la intérprete dio a conocer que en ese tiempo decidió comprar una casa en Perpiñán, al sur de Francia, pues quería evitar a los paparazzis españoles, pero al mismo tiempo tener un lugar que quedara más cerca de Gerard.

"Compré una casa lejos del bullicio de los paparazzi... Quería estar cerca de Gerard", dijo Shakira.

Shakira y su turbulenta relación con Piqué

Shakira también dio detalles sobre cómo en 2012, su relación con Piqué era un tanto turbulenta debido a los compromisos que ella tenía a nivel profesional y el hecho de que sus carreras no compaginaban del todo pues ella viajaba sin parar y él estaba comprometido en un solo lugar debido al club Barcelona.

"Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan (una montaña rusa) porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa", señaló

Shakira también agregó que en esa época nunca pasó mas de 183 días seguidos en España debido a dichos compromisos, por lo que nunca habría cumplido con el número de días que marca la justicia española para hacer efectos las responsabilidades fiscales.

La celebridad aseguró que realmente empezó a vivir en España hasta el nacimiento de Sasha en 2015 cuando la pareja comenzó a vivir una vida más estable y cuando finalmente Shakira se mudó a Barcelona.