Shanik Berman vuelve a arremeter contra Adrián Marcelo: sigue mintiendo

A más de dos semanas de la salida de Shanik Berman de La Casa de los Famosos, la conductora no ha dejado de estar al pendiente de lo que ocurre dentro del reality.

Shanik fue uno de los participantes más fuertes al inicio de la casa, aunque no tardó mucho para voltear esa idea en los seguidores del programa cuando decidió aliarse con los habitantes del cuarto tierra.

Por otro lado, a su salida del reality, Shanik se dio cuenta de las manipulaciones que el mismo Adrián aceptó que hizo contra la conductora, algo que ella asegura, no ha perdonado.

Adrián Marcelo dice que extraña a Shanik

En sus redes sociales, Shanik Berman compartió un clip donde Adrián dice que le da miedo que ella no le hable cuando salga de La Casa de los Famosos.

"Extraño a Shanik, me da miedo que no me vaya a hablar cuando salga porque piense que la manipulé como si yo tuviera ese poder, de manipular a alguien que se las sabe de todas todas", dice Adrián en el video.

Ante eso, Shanik no dudo en responder que él le aseguró que todo el cuarto mar la odiaba.

"Mentira, tú me convenciste de que mar me había traicionado, que todos me odiaban en mar, mientes", dijo la comunicadora de 65 años en el video, mismo que dice en la descripción que el influencer "sigue mintiendo".

En dicho video, varios seguidores de Shanik le pidieron que no lo perdonara y que no cayera en los comentarios del creador de contenido, algo que ella ha respondido que no hará.

Ahora, luego de haberse aliado con el cuarto tierra y que eso le valiera la salida de La Casa de los Famosos, la conductora ha mostrado todo su apoyo al cuarto mar en redes sociales.