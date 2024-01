Shannen Doherty sorprende a sus fans tras revelar los planes para su funeral

Desde 2015, Shannen Doherty ha tenido que luchar una dura batalla contra el cáncer y ahora que su salud se ha visto más afectada, la actriz decidió hablar sobre los planes que tiene para su funeral.

La actriz sorprendió a sus seguidores con las fuertes revelaciones que dio a través de del podcast "Let's be clear".

Doherty fue entrevistada por su Chris Cortazzo con quien platicó que el deseo para su funeral es que sea "un festival del amor" donde la gente que verdadermente la conoció y compartió momentos con ella, estén ahí presentes.

Sin embargo, la artista dejó en claro que no quiere que todo el mundo esté presente y que incluso habrá algunas personas que estarán vetadas y que no podrán asistir a su funeral.

"Hay gente a la que realmente no les gusto y tienen sus razones, es bueno para ellos, pero no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral. No quiero que la gente llore o que en privado digan: 'Gracias a Dios, esa perra ya está muerta'

"Creo que hay gente que se presentará y que no quiero allí. Pero lo harán porque es lo políticamente correcto y no querrían quedar mal", manifestó Shannen.

Además, la protagonista de "Embrujadas" señaló que no soporta la falsedad y las personas que fingen haber encontrado a Jesús, asegurando que están arrepentidos de haberte hecho algo malo.

"Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que encontraron a Jesús y afirman estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti.

"No, sé que sigues siendo exactamente el mismo ser humano mezquino. Mantente alejado de mí y estaremos bien", concluyó la artista.

Cabe recordar que en junio de 2023, la actriz confesó su terror tras conocer que tiene metástasis en el cerebro luego de que desde hace 5 años ha estado luchando contra el cáncer de mama.

"No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor (...) No es que tenga miedo a morir, simplemente, no me quiero morir", dijo entonces.