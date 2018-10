Sofía Castro piensa en una posible cirugía, ¿qué parte del cuerpo será?

La actriz Sofía Castro sostuvo que no está en contra de las cirugías estéticas y que en caso de necesitar alguna se la haría sin problema.

“En este momento no me haría alguna porque estoy muy cómoda y conforme con mi cuerpo. Por supuesto que no estoy en contra de las cirugías plásticas y no sé si el día de mañana que tenga hijos o esté más grande me vaya a hacer algo”, comentó a la prensa.

A sus 21 años, la actriz de telenovelas como “Vino el amor” y “Por amar sin ley” consideró que los arreglos anatómicos y faciales no tienen nada de malo.

Ver esta publicación en Instagram Lo nuestro fue tan fugaz, que una estrella nos vio y pidió un deseo...💫 Una publicación compartida de Sofia Castro (@sofia_96castro) el 9 Sep, 2018 a las 5:09 PDT

Creo que si no estás conforme con alguna parte de tu cuerpo y lo puedes mejorar para sentirte bien hay que hacerlo. No es tanto por vanidad, tiene que ver con el rollo de la autoestima como mujer. Si te quieres dar una respingada de nariz porque te vas a sentir más bonita no tiene nada de malo

Desde hace un par de años Sofía Castro radica en Los Ángeles, California, y aseguró que por el momento no tiene planeado regresar a vivir en México, pero tampoco desea descuidar su carrera aquí.

Ver esta publicación en Instagram Coachella Day ✌🏻🌸🦄 Una publicación compartida de Sofia Castro (@sofia_96castro) el 14 Abr, 2018 a las 6:30 PDT

Prácticamente mi vida está allá, vengo mucho a México por trabajo porque no quiero descuidar en ningún momento mi carrera. Además, aquí tengo a parte de mi familia, de mis amigos

Reveló que los “casting” en Estados Unidos para participar en alguna película, son complicados.

Te sales un poco de tu zona de confort y es difícil el simple hecho de estar en otro país, actuar en otro idioma, llegar y decir: ‘Hola, soy Sofía, soy mexicana y quiero ver qué pasa’. Las cosas que más cuestan son las que valen la pena y ni modo, hay que actuar y prepararse, es parte de esta carrera

Ver esta publicación en Instagram Series: Towel #2 Una publicación compartida de Sofia Castro (@sofia_96castro) el 20 Sep, 2018 a las 4:03 PDT

Al lado de Ignacio López Tarso, Helena Rojo y Emmanuel Palomares, Sofía Castro participa en la obra de teatro “El cartero”, que se presenta en el teatro San Jerónimo Independencia.

De la película estadunidense “Monster party” en la que comparte créditos con Sam Strike, Virginia Gardner, Brandon Micheal y su compatriota Diego Boneta, informó que su fecha de estreno podría ser en febrero o marzo de 2019.