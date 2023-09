Sophie Turner demanda a Joe Jonas; exige que le regrese "de inmediato" a sus hijas

No pasó mucho tiempo para que la separación entre Sophie Turner y Joe Jonas se pusiera tensa. Ahora la estrella de Game Of Thrones lanzó su primer gope legal contra el famoso cantante y le interpuso una demanda.

De acuerdo con Page Six, el documento al que tuvo acceso explica que Turner exige que su ex pareja regrese a sus dos hijas a Inglaterra, su país de origen, pues eso era parte de un acuerdo hecho hace dos años.

La demanda interpuesta en un tribunal de Manhattan este jueves pide garantizar “el regreso inmediato de los niños sustraídos o retenidos injustamente”. Dicha "retención", acusa, comenzó desde el pasado 20 de septiembre.

Joe Jonas no respeta un acuerdo mutuo

La ahora ex pareja había decidido en 2020 que sus dos pequeñas hijas vivirían de manera "definitiva" en Inglaterra, incluso comenzarían a buscar escuela para la mayor, Willa: "Ambas partes estaban entusiasmadas por el traslado de la familia", se afirma en los documentos.

La familia se mudó oficialmente el 10 de abril de 2023, por lo que la actriz aceptó filmar la miniserie “Joan”, mientras tanto, Joe comenzó su gira con los Jonas Brothers el 12 de agosto.

Pese a que el cantante estaría viajando por diferentes países, era él quien tendría más tiempo libre que Turner para poder hacerse cargo de las niñas.

Joe Jonas fires back at Sophie Turner’s lawsuit: I did not ‘abduct’ my children https://t.co/DGfFN4MU6L pic.twitter.com/e5kxsYHCiu — Page Six (@PageSix) September 21, 2023

"Las niñas podrían al menos pasar algún tiempo durante el día con uno de sus padres hasta que la madre termine sus compromisos de filmación".

Pero Joe estaría faltando a ese compromiso, pues aparentemente debía regresar a sus hijas ahora que Sophie tiene un periodo libre para estar con ellas, lo cuál no ha sucedido. Por ello, en la demanda se aclara que el viaje de las hijas en la gira sería sólo un "acuerdo temporal".