Stan Lee revela a sus fans que sufre de una grave enfermedad

El creador del Universo Marvel, Stan Lee, reveló que se encuentra luchando contra la neumonía.

En un video dado a conocer por el portal TMZ, Lee explicó que debido a la enfermedad se vio obligado a cancelar varias apariciones en público, pero aseguró que se encuentra recuperándose.

"No he podido ponerme en contacto con ustedes porque he estado luchando contra la neumonía, pero parece que estoy mejorando... quiero que sepan que estoy pensando en ustedes, por supuesto que siempre pienso en los fans y espero que todos ustedes estén bien.

Los extraño a todos, extraño su entusiasmo, extraño todas las notas, todas las fotos y los emails que me mandan y todavía recibo muchos de ellos.

Y quiero que sepan que los extraño mucho y pienso que Marvel, Spidy (Spider-Man) y yo, tenemos el mejor grupo de fans que nadie en el mundo podría tener, de verdad los aprecio.

Háganme saber cómo están, espero que les esté yendo bien y espero que la próxima vez que hablemos esté en mejor condición, y tal vez pueda deshacerme de este neumonía y podamos tener un poco de diversión… Hasta entonces”.

Cabe recordar que a principio de este mes el famoso creador fue hospitalizado en Los Ángeles debido a una crisis respiratoria y su última aparición fue en la alfombra roja de la película "Black Panther".

