Doja Cat explota contra un actor de Stranger Things por exhibir sus mensajes

Después del estreno de la cuarta temporada de Stranger Things la serie ha causado revuelo y los fanáticos se han enamorado de los personajes, mismos que al ser jóvenes se mantienen activos en redes sociales.

En esta ocasión Noah Schnapp y Doja Cat estuvieron inmersos en un conflicto que derivó de una conversación que ambos tuvieron en sus chats privados y que Noah decidió mostrar al mundo.

Durante esta última temporada, el personaje Eddie Munson fue muy bien aceptado por los fans, incluso se convirtió en una figura atractiva que enamoró a más de uno, y entre ellos estuvo Doja.

El actor que da vida a Will Byers, pensó que sería buena idea mostrar su conversación con la cantante, en donde ella le confiesa su amor por Eddie y le pide ayuda para que él hablara con ella.

Doja le pregunta si Joseph Quinn, actor que interpreta a Munson, tiene novia, a lo que Noah le contesta que mejor le escriba a él en privado.

it's so funny how y'all try to villainize and attack black women for being reasonably upset and uncomfortable and try to paint them aggressive. noah schnapp had no right sharing doja cat's dms without permission for a TikTok without consulting her pic.twitter.com/sMr8C2OXg4 — aubrey 〄 🧪🧣💌🧩 (@aubreyamala) July 8, 2022

Las reacciones de usuarios fueron inocentes y al parecer no se lo tomaron mal, sin embargo la cantante no estuvo de acuerdo y durante un live criticó a Noah y le pidió que reflexionara sobre sus acciones.

“El hecho de que Noah hiciera eso y compartiera una conversación privada entre los dos es increíblemente inconsciente y socialmente pésimo”.

Finalmente Doja aseguró que ya le dijo algunas cosas directamente a Noah, pues ella no se sentía muy cómoda preguntando por Quinn y así la exhibió con todos.

Por su parte, los espectadores de este drama se dividieron y algunos argumentaron que las acciones de Noah no fueron con la intención de lastimar a Doja, pero otros creen que exponer conversaciones privadas no está bien en ninguna circunstancia.