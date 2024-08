Suga, de BTS, se disculpa tras ser detenido por conducir ebrio en su scooter

Suga, una de las estrellas de BTS, fue detenido el lunes pasado luego de que un policía descubriera que estaba ebrio mientras manejaba un scooter, tras el incidente el artista ofreció disculpas a sus fans por ser imprudente.

El cantante de K-Pop fue descubierto por un agente de Yongsan, Seúl, cuando trataba de ayudarlo tras sufrir una caída mientras intentaba estacionarse, según reportó la prensa local.

Min Yoongi, nombre real de Suga, fue trasladado a una estación de policía en donde le hicieron un test y comprobaron que tenía más de 0.08 por ciento de alcohol en el cuerpo.

Como consecuencia, Suga recibió una multa y le quitaron la licencia de conducir.

¿Qué dijo Suga después de ser detenido?

Suga, de 31 años, utilizó la red social Weverse, exclusiva para los seguidores de BTS, para pedir disculpas a sus fans y admitió que fue irresponsable al conducir ebrio su scooter, aunque se encontraba muy cerca de su condominio Nine One Hannam.

“Luego de beber en una cena la noche de ayer, manejé un scooter eléctrico rumbo a casa. Violé las leyes de tráfico por creer descuidadamente que era un trayecto corto y también porque desconocía que usar un scooter en estado de ebriedad estaba prohibido”, aseguró el cantante.

El cantante reconoció su responsabilidad y agregó que no volvería a ocurrir algo similar.

“Aunque no hubo víctimas o daños materiales en este incidente, asumo completamente la responsabilidad sin excusa y pido perdón sinceramente a todos. Pido disculpas a quienes han sido afectados por mis acciones imprudentes e incorrectas. Seré más cuidadoso en el futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir”, dijo Suga.

La agencia que representa a BTS también emitió un comunicado donde dio una breve explicación de los sucedido.

“La noche del 6 de agosto, Suga iba camino a casa en estado de ebriedad, manejaba un scooter y usaba casco. Él cayó mientras estacionaba luego de haberse movilizado 500 metros. Nadie fue herido y no hubo daños a propiedad ajena causados por el incidente. Él fue llevado a casa con custodia policial. Pedimos disculpas por la decepción que causa el comportamiento inapropiado del artista”, expresó BIG HIT Music.