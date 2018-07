Súper sensual, así promociona Kim Kardashian su línea de perfumes

Si hay alguien en el mundo de las celebrities que sabe cómo vender su imagen y productos es Kim Kardashian.

Así que para promocionar su línea de perfumes “Kimoji Fragrances”, posteó en Instagram cómo luce una de las singulares botellas sobre sus torneadas caderas.

Kimoji Fragrances available now on Kkwfragrance.com @kkwfragrance Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 de Jul de 2018 a las 6:13 PDT

Apenas esta semana Forbes reportó que Kim ha generado 67 millones de dólares en el último del año y una parte del monto es gracias a su línea de cosméticos.

KIMOJI Peach, Cherry & Vibes fragrances are available NOW on KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 17 de Jul de 2018 a las 12:00 PDT

En esa lista de los mejores pagados del mundo también figuran su hermana menor, Kylie Jenner, con 166.6 mdd, quien además es la tercera celebridad mejor pagada, además de la primera mujer de la clasificación y la más joven (20 años).

Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 7 de Jun de 2018 a las 10:20 PDT

También su madre Kris Jenner, cerebro de "Keeping Up with the Kardashians" y mánager de las hermanas, ganó 37.5 millones de dólares. Al parecer, hacer buenos negocios corre por las venas de las Kardashians.

Can you come home from your vacay already mom? I miss you @krisjenner Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 de Jul de 2018 a las 1:47 PDT

