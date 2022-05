Taclean al comediante Dave Chappelle en plena función; "ese fue Will Smith", bromea Chris Rock

La noche de este martes, el comediante estadounidense Dave Chappelle fue atacado en el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles, mientras participaba en el festival Netflix it's a joke.

Dave Chappelle estaba por terminar su participación cuando un hombre subió al escenario e intentó taclear al comediante, lo que ocasionó la reacción de la seguridad del evento.

Posteriormente, la Policía de Los Ángeles comentó para NBC que el hombre, ahora encarcelado por cargos de agresión, portaba un arma de fuego falsa, que al accionarse correctamente desplegaba una cuchilla. Sin embargo, agregó que no estaba claro si pretendía usarla.

Después del incidente Chappelle se reincorporó, e incluso algunos de los asistentes al evento subieron al escenario para ayudarlo, entre ellos Jamie Foxx y el también comediante Chris Rock.

Para darle un toque de humor a la inesperada situación que se vivió en el Hollywood Bowl, Chris Rock tomó el micrófono que sostenía Chappelle y dijo "ese fue Will Smith", en referencia al polémico momento que protagonizó con el actor en la gala de los Premios Oscar.

Una vez recuperado, Chappelle también bromeó sobre el momento: “no sé si esto fue parte del show, pero tomé a este negro de la cabeza y su pelo era como una esponja, absorbente”. Y después agregó, según recoge The Hollywood Reporter, que el atacante era un hombre trans, reviviendo la controversia en la que se vio envuelto meses atrás por un especial que hizo para la plataforma de streaming.

En aquel momento, el especial The Closer fue señalado por la comunidad LGBT+ como un contenido transfóbico y desencadenó una serie de protestas organizadas por empleados de la plataforma, quejándose de cómo el contenido de Netflix obedece a un "culto del algoritmo amoral".

Antes de este especial, el comediante ya se había enganchado en discusiones con la comunidad LGBT+, ya que asegura que han logrado más avances que las personas negras en Estados Unidos sólo en unas décadas gracias a su posición de privilegio racial, en el caso de las personas blancas.