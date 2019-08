Tania Ruiz: Estoy feliz viviendo mi noviazgo con Enrique

Tania Ruiz vivió por primera vez el rigor de la prensa de espectáculos durante la presentación de su campaña como la nueva imagen de la firma mexicana Dabalash, donde fue cuestionada sobre su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto y los supuestos planes de boda para diciembre próximo.

La modelo, quien lució un elegante palazzo en color rosa y su rubia melena, dijo sentirse contenta de que la hayan elegido para este proyecto; sin embargo, la pregunta obligada era si habrá boda en puerta con su novio, quien según le pidió matrimonio en su reciente viaje por Europa donde celebraron el cumpleaños de Peña Nieto.

Tajante, dijo: "no... eso es mentira".

Aunque ha demostrado que su noviazgo va mejor de lo que imaginaba, no sabe si en un futuro eso pueda suceder.

Foto: Instagram

"Estoy muy contenta, ya el tiempo dirá y a ver qué Dios dice", señaló a JDS luego de haber terminado la conferencia donde tuvo que ponerse contra la pared para evitar una batería de preguntas de los reporteros y refugiarse por un momento en los baños.

Tania Ruiz y EPN tienen mucho en común...



Vean a dónde se fue a esconder la novia del expresidente https://t.co/WR0DqFwcpN pic.twitter.com/RGKq73CChP — El Sol de México (@elsolde_mexico) 21 de agosto de 2019

En sus historias de Instagram, la modelo publicó una imagen con la leyenda: "Ahora resulta que me caso? Yo ni sabía...".

No descarta llegar al altar

Ya más tranquila y con sinceridad, no descartó la posibilidad de llegar al altar. "La verdad vamos al día, creo que la mejor ilusión de cualquier mujer es vestirse de blanco".

Al preguntarle si le gustaría tener más hijos (es madre de una hija de otra relación) a pesar de que es más grande de edad (53 años), no le parece que se vea así.

Foto: Instagram Tania Ruiz

"No se ve, está guapísimo", dijo la modelo de 31 años, quien dejó claro que la relación con los tres hijos de él es muy buena. "Son muy lindos, muy lindos todos".

A pregunta expresa qué opina sobre la ex primera dama Angélica Rivera, no emitió comentario alguno. "De eso no voy hablar, hoy por hoy estoy feliz viviendo mi noviazgo, muy contenta y agradecida siempre deseando el bien, ya dirá el tiempo", indicó Tania.

Sobre el video que se hizo viral donde se ven los dos enfiestados con amigos y bailando el tema "17 años" de Los Ángeles Azules, dijo que fue muy chistoso.

"¡Ay ese video!, ni me gusta bailar (risas)... me urgen unas clasecitas de baile, ya luego me hago otro (video)", dijo contenta.

Mirrey Lord Peña, Dios de la cumbia, maestro de Sergio el bailador y Juana la cubana, amante del amor, Kike Peña Nieto todas mías, cenzontle de 400 voces, ex Tlatoani de la ahora derrocada Tenochtitlan. 💞 pic.twitter.com/EdQ13BULlW — Long Feng (@juantorralba76) 20 de junio de 2019

Por ahora, mencionó que disfruta al máximo su carrera como modelo que inició hace ocho años y cuenta con el apoyo total de su pareja.

"Él siempre me apoya en todo lo que yo quiera, decida, es muy lindo conmigo, me deja ser y eso es lo más grande en una pareja".

Ver esta publicación en Instagram Vive tu día como si tú lo inventaras! Una publicación compartida por Tania Ruiz Eichelmann (@taniaruize) el 21 de Abr de 2019 a las 9:38 PDT

Ante los comentarios negativos que el pueblo de México aún le reclama al expresidente después de que terminó su sexenio, salió en su defensa.

"La verdad si quieres quedar bien con todo mundo, está súper difícil, hay que vivir la vida con la gente que te quiere, te da amor, te rodea, te hace crecer como persona, tu familia, las cosas negativas no te da nada positivo", expresó la rubia.