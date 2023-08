Taylor Swift escapa de un bar ante caos por los fans; celebraba la boda de un amigo

Con la intención de tomarse unos días de relajación tras terminar con sus conciertos en Estados Unidos, Taylor Swift se vio obligada a escapar de un evento personalmente importante para ella por la llegada de cientos de sus fans.

Mientras estaba en un bar de Nueva Jersey, los swifties empezaron a abarrotar la salida del lugar y las calles aledañas, incluso la policía tuvo que intervenir para mantener el orden, pero Taylor tuvo que salir de ahí por seguridad.

Puedes leer también: De la deconstrucción al éxito: ¿por qué el mundo ama a Taylor Swift?

La situación no solamente interrumpió el descanso de la cantante antes de viajar a México para continuar con el Eras Tour, sino que posiblemente hizo pasar un mal momento a su productor y amigo, Jack Antonoff, que estaba en celebración por su boda.

Foto: Reuters

Amigos y familiares se dieron cita en el Bar Black Whale en Beach Haven para la cena de ensayo, pero los fanáticos se enteraron de que la intérprete de Bad Blood estaría ahí, así que acudieron con la intención de encontrarla.

jesus christ look at this video from tiktok :(( im just so mad for her and for everyone there pic.twitter.com/EF7x7Uh1yq — shannon (is celebrating 1989 tv! 🩵) (@holygroundsound) August 19, 2023

Su presencia no pasó desapercibida, y para cuidar de Antonoff y su prometida Margaret Qualley, Swift se retiró del lugar que ya había tenido que tomar medidas para proteger a los comensales.

OMG! Fans descubren cómo ver a Taylor Swift sin gastar miles de dólares, ¿qué hicieron?

Trabajadores del lugar bajaron las cortinas y así cuidar también a algunas personalidades que acudieron como Zoë Kravitz, Lana del Rey y Channing Tatum, de acuerdo con información de Page Six.

Los fans únicamente coreaban el nombre de la cantante, gritaban y esperaban verla, pero ya no pudo ser posible ante el caos provocado.