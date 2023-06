No, gracias: Taylor Swift rechaza ser entrevistada por Meghan Markle en su podcast 

Meghan Markle volvió a colocarse en el foco mediático al lanzar su podcast en Spotify llamado Archetypes, y aunque ha podido platicar con grandes estrellas, no todas están dispuestas a hablar con ella.

Aunque la lista de mujeres poderosas como Serena Williams, Mariah Carey y Paris Hilton han aceptado ser entrevistadas por la esposa del príncipe Harry, Taylor Swift se negó a formar parte de este grupo.

The Wall Street Journal informó que la cantante rechazó la invitación, pero no solo eso, sino que no dio una razón clara de por qué lo hacía, únicamente se indicó que “por razones desconocidas”.

No está claro el motivo de Swift para evitar una entrevista con Markle, pero esto podría considerarse un gran desplante, pues la duquesa de Sussex escribió personalmente una carta para invitarla y eso no fue suficiente.

Spotify termina contrato con Meghan y Harry

El medio estadounidense además habló del poco éxito que ha tenido la pareja tras lanzar la serie de Netflix Harry & Meghan, pues aparte de su historia en la realeza, ya no aportan ideas frescas para crear contenido.

En el caso del podcast, Archetypes se centró en los estereotipos que enfrentan las mujeres y la participación de Taylor habría sido un rotundo éxito, pero no será posible.

Además, Spotify ofreció un contrato a la pareja para lanzar 12 episodios, los cuales saldrán, pero la empresa ya no contempla una segunda temporada.