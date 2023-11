Taylor Swift se reúne con familia de fan que murió en concierto de "The eras tour"

En la última presentación de Taylor Swift en Brasil, sus fans no dejaron pasar la presencia de la familia de Ana Benavides, la fan que murió durante el primer show de “The eras Tour” que dio en el país.

Si algo ha distinguido a Swift en sus años de trayectoria artística es la cercanía que mantiene con sus fans, y este caso no fue la excepción.

También puedes leer: Joe Biden lo hace de nuevo: ahora confundió a Taylor Swift con Britney Spears

Luego del fallecimiento de la joven estudiante de psicología, no ha dejado pasar la oportunidad de recordarla y mostrar solidaridad con sus seguidoras que sufren la pérdida de la swiftie, así como con la familia de Ana.

Gossip Taylor Swift rinde homenaje a fan de Brasil que murió en uno de sus conciertos

Incluso, a modo de homenaje a Ana, en su segunda presentación en Brasil, Taylor le dedicó la canción “Bigger Than the Whole Sky”, que forma parte de su álbum Midnights

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y ahora, varios videos y fotos compartidas en redes sociales muestran a la familia Benavides en el show de la cantante estadounidense.

Con playeras que tienen el rostro de Ana, se vio a sus familiares en el show con el que Taylor cerró su “The eras tour” en latinoamérica este año.

#traviskelce #swifties #saopaulo #saopaulofc #buenosaireststheerastour #brasil #tstheerastourbrazil #brazil #brazil🇧🇷 #swifties #chief #taylorswifttraviskelce #traviskelcetaylorswift #kansascity #kansascitychiefs #foryoupage #1989taylorsversion #haters #foryou #swiftie #erastour #foryou #1989 #mexicocitytstheerastour #taylorswift #erastour #peliculas #película #mexico #fypシ #videoviral #swifties #fearless #swiftinnati# #taygathecat #ilovebeingawoman #FanFavorite #xyzbca #grwm #navidad @moquiobelo Taylor invito a la familia de Ana Benavides al show #TaylorSwift #navidadentiktok @Travis Kelce @Taylor Swift @Taylor Nation @Chiefs @TikTok ♬ bigger than the whole sky by Taylor Swift - 🩵SHANNON🩵

Además, circula una fotografía en la que se ve a Swift junto a la familia de Ana, por lo que varias fans de la intérprete de “Love story” creen que ha mantenido contacto para brindarles apoyo.

Taylor Swift se reunió hoy con la familia de Ana Benevides (fan que lamentablemente fall3ció durante el primer show en Río de Janeiro), antes de su último concierto en São Paulo. pic.twitter.com/oAWsLqpD4s — Indie 505 (@Indie5051) November 27, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Será hasta febrero del 2024 cuando Swift reanude las presentaciones de "The eras Tour" con un concierto en Japón, los shows continuarán hasta diciembre de 2024.