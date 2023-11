Taylor Swift supera a Bad Bunny: es la artista más escuchada en Spotify este 2023

El fenómeno swiftie sigue más fuerte que nunca y Spotify así lo demuestra. La plataforma de streaming de música dio a conocer los artistas más escuchados del 2023, poniendo a Taylor Swift en la cima.

Taylor Swift se clasificó como la primera con un total de 26 mil millones de escuchas, destronando Bad Bunny del primer puesto, luego de tres años seguidos obteniendo el primer puesto. Dicha información fue compartida este miércoles por Spotify.

Quienes le siguen en este ranking elaborado por la plataforma de música sueca, le sigue The Weeknd con el segundo puesto, en tercer lugar le sigue el rapero canadiense, Drake. El mexicano Peso Pluma se coló hasta el quinto lugar poniendo en alto la música regional de México.

Por otro lado, la canción más escuchada del año en Spotify fue 'Flowers' de Miley Cyrus quien logró hasta mil 600 millones de reproducciones desde su lanzamiento (enero 2023). Le sigue 'Kill Bill' de Sza en segundo lugar y 'As it Was' Harry Styles en tercero.

Hablando de talento latino, la colombiana, Karol G se posicionó como tercera, entre las artistas más escuchadas, entre SZA y Lana del Rey. Superando a cantantes de la talla de Rihanna.

Finalmente, como si no fuera suficiente para las swifties, Taylor Swift también fue elegida por Apple Music como la "artista del año" este 2023. Y es que 65 de sus canciones se colaron en el top 100 global, situación cuando menos sorprendente.