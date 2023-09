¿Travis Kelce es infiel? Ex del jugador advierte a Taylor Swift, pero sus amigos lo defienden

Aunque la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce todavía no se confirma, las cosas parecían ir bastante bien, pero la cantante ya se enfrenta a una fuerte acusación contra su pretendiente.

Maya BenBerry, ex pareja del jugador de los Kansas City Chiefs, fue cuestionada por el Daily Mail sobre los rumores del posible noviazgo con la intérprete de Cruel Summer y no se detuvo para hablar.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la consultora de Marketing y Marca, como se describe en sus redes sociales, aseguró que Kelce no era la persona más confiable y quería advertirle a Taylor “de chica a chica”.

“La única vez que lo diré, pero como dice el dicho, una vez infiel, siempre infiel”, comenzó la joven.

“Sólo puedo hablar sobre mi experiencia con Travis y el nombre que conoció cuando salimos. Taylor parece una chica divertida con un hermoso espíritu, así que le deseo la mejor de las suertes, pero no sería de chicas no advertirle que sea lista! Estoy segura que ella ha perfeccionado la habilidad de ver quién está allí por ella y quién está por usarla".

Amigos de Travis salen en su defensa

De acuerdo con TMZ, personas cercanas al jugador salieron en su defensa y aunque esto pareciera obvio al ser sus amigos, la realidad es que Maya BenBerry y Travis Kelce perdieron el contacto hace años.

"No han hablado en unos 5 años y su entrevista es una pobre excusa de alguien tratando de conseguir sus 15 minutos de fama", afirmó la fuente.

¿Cómo es estar con Taylor? Kelce responde

A su vez, este miércoles Travis se abrió con respecto a sus momentos con Taylor en el podcast que comparte con su hermano, "New Heights", y pese a que no mencionó nada sobre los rumores y su ex, sí dio algunos detalles.

Al responde sobre qué se siente que la estrella de la música pop por fin le haya dado una oportunidad de conocerse, Kelce respondó que ahora ve más cámaras y paparazzis, pero es algo que está dispuesto a aceptar.

Además, ella fue "bastante valiente" al presentarse en su juego y pasar tiempo con su familia aunque eso significara exponerse.

Finalmente dijo que Swift "se veía increíble" ese día y le agrada recordar que ella y su madre se llevaron muy bien, pues en cada acierto del juego ambas chocaban las manos para celebrar.