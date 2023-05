Taylor Swift ya habría superado a su ex Joe Alwyn y está enamorada de un músico

La estrella estadounidense Taylor Swift ha dejado atrás la relación que tuvo durante seis años con Joe Alwyn, pues, una fuente cercana a la cantante dijo que la joven de 33 años ya tiene un nuevo romance.

Se trata de otro músico que últimamente ha tenido un gran alcance con su banda, él es Matty Healy, el vocalista de The 1975, la información se ha dado a conocer por el diario The Sun.

El medio británico tuvo contacto con una persona cercana a Taylor, quien confirmó que efectivamente, los cantantes se están dando nuevamente una oportunidad en el amor, ya que en el pasado ya habían salido de forma romántica.

"Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy pronto aún, pero se les ve bien. Ya salieron una primera vez, de manera muy breve, hace casi diez años, en 2014, pero sencillamente es que sus timings no funcionaron juntos", dijo el informante.

Respecto a que si la nueva relación entre Taylor y Matty, se comenzó a dar mientras sucedía la ruptura de la cantante con Alwyn, la fuente respondió que todo se dio en tiempos diferentes.

"Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce", aseguró.

De acuerdo con la información, Taylor Swift está realmente entusiasmada con esta nueva relación, puesto que Matty también es una estrella y entiende bien lo que implica una carrera musical de proyección internacional.

Además, han sabido lidiar con la distancia y el exceso de trabajo por las giras de cada uno, eso no ha sido un impedimento para estar en contacto a través de videollamadas.

"Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchas videollamadas y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo. Como son dos megaestrellas internacionales, ambos entienden las presiones de los trabajos de los demás mejor que nadie; convirtiéndose entonces en un gran apoyo para sus respectivas carreras", añadió el informante.

La fuente entrevistada por The Sun, reveló que a diferencia de la relación pasada de la intérprete de "Shake It Off", esta será totalmente pública y la cantante está lista para gritar su amor a los cuatro vientos.

"Ambos están tremendamente orgullosos y con muchas ganas en esta relación y, a diferencia de la última que tuvo Taylor, la cual se mantuvo fuera del ojo público de manera deliberada, ahora ella quiere tener el control de este romance y no ocultarlo", dijo el entrevistado.

Todo parece indicar, que el vocalista de The 1975 podrá ser visto en Nashville este fin de semana para apoyar a Taylor en su gira.

"Taylor solo quiere vivir su vida y ser feliz. Ella les dijo a sus amigas que Matty volaría a Nashville durante el fin de semana para apoyarla en el siguiente paso de su gira", agregó la fuente.