Televisa rompe con Gustavo Loza tras revelación de Karla Souza sobre violación

Televisa se deslindó esta noche del cineasta Gustavo Loza tras la revelación que la actriz Karla Souza donde aseguró que fue violada por un director en nuestro país.

A través de un breve mensaje emitido en En Punto con Denise Maerker, se lanzó la postura de la empresa aclarando que Loza no es empleado de la televisora pero ha colaborado con proyectos de la empresa.

Advirtieron que cualquier proyecto en marcha que contemple la participación de Loza será cancelado. Gustavo Loza es el director de "¿Qué culpa tiene el niño", el productor ejecutivo de "40 y 20" y ha participado también en "Los Héroes del Norte".

Televisa informa que rompe toda relación laboral con Gustavo Loza tras denuncias realizadas por la actriz Karla Souza.... La empresa no tolerará conductas como la denunciada hoy.#enPunto con @DeniseMaerker https://t.co/oPHqfTuTwB pic.twitter.com/ePpldITZHi — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 21 de febrero de 2018

Karla reveló que cuando recién iniciaba su carrera en la actuación, un director de cine la agredió violentamente y la violó, aunque no quiso revelar su nombre puesto que no sabe si está verdaderamente protegida en México.

"Yo no podía rechazarlo, cada vez que yo lo intentaba rechazar al día siguiente me la cobraba, decidía no filmar mi escena, me empezaba a humillar, esto era su control psicológico. Pero cuando le abría la puerta se portaba de lo mejor conmigo y me elogiaba", narró Karla a CNN.

Aquí el comunicado íntegro de la empresa: