Televisa Univision se deslinda de violencia de género tras salida de Adrián Marcelo de LCDLFM

Adrián Marcelo salió de La Casa de Los Famosos México tras varias semanas de que usuarios en redes sociales acusaran a Televisa de cubrir las acciones del conductor regio, calificadas como violencia de género.

Sin embargo, luego de su salida durante la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, Televisa Univisión emitió un comunicado para deslindarse de las acciones que tienen los participantes del show pues la empresa no tolera ninguna forma de violencia de género o psicológica.

Sin mencionar el nombre de algún integrante, la cadena de televisión explicó que el formato en vivo solo refleja las expresiones y decisiones individuales de quienes participan en el show, sin que representen los valores que promueve la empresa.

Además, detallaron que en su contenido suelen incluir programación que denuncia problemáticas sociales. Algunos ejemplos que mencionan son la transmisión de la serie documental producida por la Suprema Corte “Caníbal, indignación total” a través del Canal de las Estrellas; así como la producción “Ellas Soy yo” que aborda la violencia de género.

Gossip No solo Ricardo, Briggitte Bozzo pierde miles de seguidores: no defendió a su amiga

También, justificaron que en los distintos noticieros de Televisa Univisión se da espacio para difundir notas para “prevenir y sancionar todos tipo de violencia”.

“Han sido voz para exigir justicia a víctimas y a sus familias de las violencias vicaria, de género, de trata, y hasta de feminicidios”, señaló en su comunicado.

También puedes leer: Marcas se retiran de La Casa de los Famosos México por violencia y agresiones en el reality

Finalmente, la empresa expuso que siempre escucha las preocupaciones de la audiencia, por lo que a partir de la experiencia de esta edición de La Casa de Los Famosos México, trabajará con EndemolShine a fin de mejorar la experiencia de los televidentes.

Adrián Marcelo sale de La Casa de Los Famosos México

Desde hace varias semanas usuarios en redes sociales que siguen el reality de Televisa, pidieron a la producción que eliminara a Adrián Marcelo por su comportamiento misógino pues era un peligro para sus compañeras.

En particular, sentían temor por Gala Montes, con quien el conductor regio se enfrentó más de una vez y minimizó a la actriz por la depresión que sufre. Además de las recientes amenazas contra Arath de la Torre, al decirle que era mejor que sus hijos ya novieran el reality.

"Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí –en la etapa del posicionamiento– me saques la vuelta (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo...”, dijo Adrián Marcelo a Arath.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Incluso, semanas atrás la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado para pedir que la televisora tomara las medidas necesarias y se posicionará contra la violencia a las mujeres.

Sin embargo, lo que habría detonado su salida fue la última discusión con Gala Montes por su posicionamiento en el que lo llamó misógino, aunado a la salida de marcas de Unilever.