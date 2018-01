"Tenías razón, soy un fracasado", Callo de Hacha sale de Radio Fórmula

Jorge Roberto Avilés, mejor conocido como Callo de Hacha, confirmó que la salida definitiva de su programa "Radio de Confianza" fue debido a la sustitución por el nuevo espacio que le han brindado a Leonardo Curzio.

El también youtuber aseguró este día en la transmisión por Facebook Live de su programa, que eran ciertas las especulaciones sobre su salida de Radio Fórmula, que también fue una sorpresa para él esta decisión, pero que no se iba derrotado.

"Espero que este mensaje ayude a aclarar lo que está pasando, los rumores son ciertos, este viernes 12 de enero es la última transmisión de 'Radio de Confianza'".

Jamás esperé darles este mensaje, me siento muy sorprendido, pero gracias a todos por estos 8 meses.

El locutor con su peculiar humor, agradeció a todos aquellos que le desearon mal "a los que me odian gracias, lo lograron, espero que estén felices. A todos los 'chairos' muchas gracias por los insultos, me hacen más fuerte".

Callo se permitió agradecer a todo el equipo de "Radio Fórmula por la oportunidad y la confianza", así como a aquellos periodistas que le dieron consejos en su paso por la cabinas.

Le deseó un gran éxito a Curzio, "mi admiración y mi respeto, y no te deseo suerte, porque se que no la necesitas".

Pero el youtuber también le dejó un mensaje a Andrés Manuel López Obrador: ¿éste es el México de libertades que querías, de libre expresión?

Y para finalizar expuso "Federico Arreola, tenías razón, soy un fracasado...no voy a renunciar, no me voy a suicidar, no voy a salir del país...hay que irse para poder volver, la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar".

El día martes se confirmó la llegada de Leonardo Curzio al 104.1 de Radio Fórmula, provocando que este cambio recortara el programa del joven comediante, de inmediato Callo anunció en su Twitter que no se recortaba, que su programa salia inminentemente, pero se creía que solo bromeaba:

En los próximos días daré un mensaje a la nación explicando todo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron estos últimos meses, y a @Radio_Formula por la confianza en este pequeño proyecto. No me llevo más que buenos recuerdos. Mi respeto y aprecio a todo el equipo. — Callo (@callodehacha) 10 de enero de 2018

Los rumores del bajo rating tal parece que se hicieron reales, pues "Radio de Confianza" llegó a la difusora sustituyendo a "El Panda Show", audiencia que no pudo igualar.

Callo de Hacha fue criticado por el supuesto contenido discriminador y misógino en varios programas, causas que pudieron provocar la ausencia de radioescuchas en un horario que se considera estelar.