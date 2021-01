Abuela de Thalía se encuentra en condiciones "inaceptables" y piden cárcel para los responsables

Lo que sería motivo de felicidad por el cumpleaños 103 de doña Eva Mange Márquez, abuela de Thalía y Laura Zapata, se convirtió en pesadilla al revelarse su estado de salud en el asilo donde se encuentra para protegerla del Covid-19, por lo que incluso exigieron que sean encarcelados el o los responsables de que se encuentre en estas condiciones.

En su cuenta de Instagram, Thalía escribió: “Lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”.

➡️ "Quita tu ...che micrófono", Eduardo Yáñez explota de nuevo contra reportero

La cantante indicó que por el momento no puede dar más detalles y se limitó a pedir una oración para su abuela en espera de que se recupere pronto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thalia (@thalia)

Por su parte, Laura Zapata compartió una serie de tuits acompañados de fuertes imágenes sobre cómo se encuentra su abuela. Refirió que previo a este día se hizo una serie de pruebas Covid-19, además de tomar todas las medidas para no arriesgar a su abuela, pero lo su felicidad se convirtió en dolor.

Tras visitarla descubrió que Mange Márquez tenía nueve esaras decúbito, que son lesiones en la piel causadas por una presión constante por mucho tiempo, hecho que disminuye el flujo de sangre en dicha zona, por lo que se causa la destrucción del tejido.

➡️ [Video] Acusan a Lele Pons de maltrato animal tras posar con un lagarto bebé

Afirmó que ya tomó cartas en el asunto y exigió cárcel para los responsables, pues señaló que fue algo que le ocultaron por mucho tiempo.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021 Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Horas más tarde, la actriz agradeció las muestras de apoyo, pero sobre todo las recomendaciones en torno de cómo pueden brindarle cuidados, además de que señaló que pese a los analgésicos, la mujer pasa toda la noche quejándose.

Asimismo, añadió que en las próximas horas le iba a ser practicada a su abuela una debridación, que es un proceso para limpiar una herida abierta mediante la remoción de material extraño y tejido muerto para favorecer su cicatrización.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Pese a que Thalía no ha dado más detalles sobre el tema, mediante su cuenta de Tik Tok Laura Zapata indicó que por el momento no puede dar entrevistas porque se está encargando del tema, pero dijo que dará a conocer más avances del tema.

Queridos amigos twitteros. Agradezco profundo todo su cariño su apoyo y sus recomendaciones. Les quiero decir que estamos haciendo lo correcto. #Un23PorMiAbuelaYPorTodosSusCompañeros 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 19, 2021 Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. A sus 103 años ??? No lo entiendo. 💔💔💔 — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 19, 2021

Cabe recordar que la muerte de la madre de Thalía, el secuestro de Laura Zapata y la falta de apoyo económico de todas las hermanas para Eva Mange, provocaron el distanciamiento entre la actriz y sus familiares.

Incluso Mange demandó a sus nietas para reclamarles una pensión y fue hasta la celebración 100 de su cumpleaños que Zapata y Thalía retomaron la comunicación.

@laurazapataof ##Festejando103Años ##MermaEnSuSalud ##EstáBien ##AtendiendoAsunto ##EstaréInformando ##Oración ##laurazapata ##laurazapataof  ♬ sonido original - Laura Zapata