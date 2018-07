Tom Daley, clavadista olímpico y Dustin Lance Black ¡ya son papás!

Tom Daley, el nadador olímpico británico de 24 años y Dustin Lance Black, cineasta ganador del Oscar de 44 años de edad, anunciaron a los medios británicos el nacimiento de su primer hijo juntos a través de una gestación subrogada, cuya técnica de reproducción asistida en la que una mujer accede a gestar al hijo de otra persona

En sus redes sociales Daley le dió la buena nueva a sus seguidores "27/06/18 Bienvenido al mundo a nuestro pequeño y precioso Robbie Ray Black-Daley", escribió Tom Daley en Instagram, junto a una foto donde se pueden apreciar de los pies descalzos de su hijo

• 27/06/18 • Welcome to the world our precious little Robbie Ray Black-Daley ❤️ The amount of love and joy you have brought into our life is immeasurable, our precious little son ❤️👶🏼❤️ pic.twitter.com/J76KgBTRqs — Tom Daley (@TomDaley1994) 30 de junio de 2018

El guionista estadounidense Dustin Lance,ganador de un Oscar en 2009 por el guion deMi nombre es Harvey Milk , y 20 años mayor que él, es la persona por quien Tom decidió revelar su homosexualidad y de quien ha dicho que es “quien me hace feliz y me hace sentir a salvo” .

En 2013 Daley admitió públicamente de que estaba enamorado de un chico por medio de su canal de YouTube y el año pasado, la pareja contrajo matrimonio.

En el mundo del deporte la homosexualidad en el deporte masculino profesional no es tan común como en el resto de la sociedad.