Tras fuertes dolores, Cristian Castro podría ser hospitalizado

Tras recibir atención médica después de llevar a cabo un espectáculo musical, el cantante de 44 años de edad, Cristian Castro, será posiblemente sometido a cirugía por presentar complicaciones en la rodilla izquierda, la cual tiene limitada para ejercer cualquier movimiento.

A decir del doctor que lo atendió en Mexicali, Baja California, Roberto Pérez López, el cuadro de salud del artista comenzó desde hace cinco semanas, durante una gira artística llevada a cabo en Chile, República de Colombia y Argentina, tiempo en el que controlaba de cierta manera el dolor, tomando medicamento.

Ver esta publicación en Instagram Apertura del concierto #Mexicali #palenquefiestasdelsol2019 🙌🙏 #México @cristiancastrocc #cristiancastrocc #cristiancastro Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastrocc) el 20 de Oct de 2019 a las 12:16 PDT

Fue el pasado viernes 18 de octubre que el intérprete de pop acudió al médico porque el dolor incrementó, a tal grado, que optaba por permanecer todo el tiempo inmóvil.

Tras analizar el cuadro de salud del cantante, el especialista determinó realizar estudios más profundos para descartar o en su caso, realizar una cirugía Artroscópica de la rodilla afectada.

Ver esta publicación en Instagram There is nothing more incredible than feeling at peace with yourself. 😌 @cristiancastrocc #cristiancastrocc #cristiancastro Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastrocc) el 15 de Oct de 2019 a las 6:27 PDT

Por el momento, el médico le recomendó al artista no permanecer mucho tiempo de de pie, no conducir autos, no subir ni bajar escaleras durante 21 días.

Los problemas de salud del artista lo han llevado a cancelar presentaciones, tal es el caso de la que llevaría a cabo el 22 de octubre en la Exedra de la Plaza de la Patria, como parte de los festejos por el 444 Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes.