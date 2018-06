Trump le responde a De Niro: estás atontando por tantos golpes en tus películas

Nueva York, Estados Unidos.- Insultado por la megaestrella de Hollywood Robert de Niro, el presidente estadounidense Donald Trump le respondió el martes, criticando su inteligencia y sugiriendo que quedó "atontado" por los golpes de boxeo recibidos en la filmación de "Toro Salvaje" (1980).

"Robert De Niro, un individuo de muy bajo coeficiente intelectual, ha recibido demasiados golpes en la cabeza por parte de boxeadores reales en las películas", tuiteó Trump en camino desde Singapur, donde celebró una histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de junio de 2018

El mandatario hacía así referencia a "Toro Salvaje" (1980), la película sobre el boxeador Jack LaMotta dirigida por Martin Scorsese por la cual De Niro ganó un Oscar al Mejor Actor.

"Realmente creo que está atontado", añadió Trump, de 71 años. "Supongo que no se da cuenta de que la economía está en su mejor momento con el empleo en un pico histórico, y muchas compañías están volcándose de nuevo a nuestro país. ¡Despiértate aturdido!".

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de junio de 2018

El domingo de noche, De Niro, de 74 años, fue ovacionado de pie en el Radio City Music Hall de Nueva York -tras insultar a Trump- cuando presentaba al músico Bruce Springsteen en la ceremonia de entrega de los premios Tony.

"Voy a decir una cosa: ¡jódete Trump!", dijo De Niro, de 74 años, levantando ambos puños al aire.

Y el lunes pidió disculpas a los canadienses por la conducta de su presidente durante la reciente cumbre del G7 en Canadá, que terminó en un fiasco y donde Trump dijo que el primer ministro Justin Trudeau era "sumiso" y "deshonesto".

"Quiero pedir disculpas por el comportamiento idiota de mi presidente", dijo De Niro, en Toronto para inaugurar su restaurante Nobu.

"Es una desgracia. Y pido disculpas a Justin Trudeau y a las otras personas en el G7. Es repugnante".

El oscarizado actor ya había mostrado su desprecio por Trump en el pasado.

En 2016, cuando el magnate inmobiliario era el candidato presidencial republicano, De Niro aseguró que era "notoriamente estúpido", "totalmente loco" y un "idiota".

En respuesta a una declaración de Trump sobre manifestantes en su contra, De Niro dijo: "¿Quiere darles un puñetazo en la cara? ¡Yo quiero darle a él un puñetazo en la cara!".