¡Adiós Kanye West! Twitter lo expulsa de la red y aquí te decimos la razón

Apenas ayer Kanye West se encontraba en el ojo del huracán luego de que orinara un Grammy para declararle la guerra a sus disqueras y ahora vuelve a estar en la mira tras haber sido expulsado de Twitter.

Rick Fox, exjugador de la NBA y amigo cercano del rapero, fue quien reveló que la red social lo había dado de baja pero ¿por qué Twitter tomó tal decisión?

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

La razón fue que West publicó en su cuenta el número telefónico personal de uno de los editores de la prestigiosa revista Forbes.

“Si alguno de mis fans quiere llamar a un supremacista blanco… este es el editor de Forbes”, escribió el artista en un tuit que posteriormente fue eliminado.

¡Tras 14 años, Keeping Up With The Kardashians llega a su fin!

Twitter se percató del hecho y al considerarlo una violación de privacidad, decidió eliminarlo de su red.

Cabe destacar, que Twiter es muy estricta en cuanto a sus normas de privacidad, las cuales tienen prohibido compartir información personal de alguien en la plataforma.

Por su parte, West le restó importancia a dicha decisión y se burlo de ella en instagram al publicar una foto de él hablando por celular.

Ver esta publicación en Instagram Right after going off on Twitter yesterday. 🤣 Who’s on the other line? #kanyewest Una publicación compartida por Kanye West (@kanyew.est) el 17 de Sep de 2020 a las 9:38 PDT

