Usted no aprende: suspenden Twitter de Kanye West por incitar a la violencia

Una vez más, Kanye West ha sido suspendido de Twitter después de que a través de mensajes en la red social incitara a la violencia, esto en menos de dos semanas de que regresara a la plataforma.

El bloqueo fue anunciado por el propio dueño de Twitter, Elon Musk, quien retiro la cuenta del rapero tras publicar una imagen en su perfil de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David.

Te puede interesar: Me gusta Hitler: Kanye West hace comentarios antisemitas en blog de extrema derecha

"Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", expresó Elon Musk a un usuario que pidió ayudara a West.

Esta no es la primera vez que el artista es suspendido en esa red social, recientemente adquirida por Musk.

Y es que el propietario de Twitter ha descrito previamente su enfoque de la moderación de contenido como: "En caso de duda, que exista el discurso".

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Además de restablecer la cuenta de Donald Trump, Musk ha declarado una "amnistía general" para las cuentas suspendidas anteriormente, por lo que no aclaró si la suspensión del rapero sería permanente.

Después del bloqueo, se reportó que el rapero comenzó a publicar en Truth Social, la plataforma de redes sociales iniciada por Trump, compartiendo mensajes de texto supuestamente de Musk, en los que el multimillonario parecía intentar razonar con él sobre el tuit.

"Kanye West":

Porque presento el que sería el logo de su campaña presidencial para 2024. pic.twitter.com/WR0sQDz1OM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 2, 2022

“Lo siento, pero has ido demasiado lejos. Esto no es amor”, escribió Musk.

"¿Quién te nombró juez?", Respondió Ye. Luego compartió una captura de pantalla de su cuenta de Twitter que muestra que se le prohibió twittear durante 12 horas por violar las reglas de la plataforma.

¿Qué le pasó a Kanye West y que dijo de Hitler?

Y es que esto no es lo único que ha hecho West en la última semana, pues unas horas antes Ye elogió a Adolf Hitler y los nazis en una entrevista en InfoWars, un programa presentado por el teórico de la conspiración de derecha estadounidense Alex Jones.

West apareció, de manera sorpresiva, con el rostro cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes para la controversial entrevista.

"No eres Hitler, no eres nazi", comenzó Jones, a lo que el rapero contestó que ve "cosas buenas" sobre el dictador.

"Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler", dijo West en otro momento de la entrevista.

OMG! Va de nuevo: Kanye West anuncia candidatura presidencial para 2024 con todo y polémicas

Más adelante, el cantante matizó que en realidad no le interesa tanto Hitler, pero que lo considera "un tipo genial", con un "atuendo genial" y que era un "gran arquitecto".

Antes de una pausa publicitaria, Jones le dijo que tenía un fetichismo hacia Hitler, a lo que el artista contestó: "Me gusta Hitler".

Aseguró que "lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas". Además, negó que el dictador matara a seis millones de judíos, "eso es fácticamente incorrecto".

En otro instante, el rapero indicó que no le gusta que se ponga la palabra "malvado" junto a nazi: "Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis".

Y es que desde hace años, el rapero es protagonista de las notas y no solo por su música, su marca de moda o su vida personal, pues West ha estado más desatado que nunca en las últimas semanas y criticado por comentarios racistas y antisemitas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Estos han hecho que el artista haya perdido millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta, que han cancelado los acuerdos que tenían con el rapero.