[VIDEO] Aparece supuesta amante de José José y asegura tener un hijo de él

Fueron tres mujeres con las que estuvo casado José José, de las que en voz del mismo cantante, confirmó que el amor de su vida era Anel Noreña, madre de José Joel y Marysol.

Sin embargo, un rumor está creciendo cada vez más, y es que recientemente una mujer originaria de Monterrey, declaró en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano, que fue amante de El Principe de la canción, mientras estaba casado con Anel.

Y eso no es todo, ya que Sol Ibarguen, como se dijo llamar la supuesta "manzana de la concordia" del cantante, aseguró ¡que tiene un hijo de él!

Sol describió que el supuesto romance se dio en la década de los 80, cuando ella tenía 18 años, afirma que ambos se conocieron en el camerino del interprete después de un concierto en su ciudad natal.

Según la historia relatada por la supuesta amante, cada que José José visitaba Monterrey la mandaba buscar.

Ver esta publicación en Instagram muere José José mi ex pareja sentimental. descanse en paz Una publicación compartida por Sol Ibarguen (@solibarguenn) el 28 de Sep de 2019 a las 2:33 PDT

Y por si fuera poco, Sol señaló que el intérprete de "El Triste", eligió el nombre de Marysol para la hija que tuvo con Anel Noreña en 1982, supuestamente por ella.

Me decía que era su Sol, su Luna y su Estrella

Sol también aseguró que la mayoría de las canciones del disco "Secretos" cuentan el romance que vivió con el cantante, motivo por el que José José lo escribió para ella.

Sin revelar más detalles, Ibarguen destacó que del supuesto romance que duró de 1981 a 1984, nació un hijo, que actualmente tiene 35 años.

Aseguró que su intención no ha sido lucrar con la noticia, y tampoco busca exigir nada a las familias legítimas de ‘El príncipe de la Canción’.

Afirmó que el supuesto hijo de José José nació después de terminar su romance extramarital, y no fue hasta tres o cuatro años más tarde que José José lo conoció.

‘‘Fue muy emocionante, pero al ver que no hubo otra reacción más que un beso en la frente -de José José a su hijo- y como diciéndome tenlo, ya váyanse, o no sé, pues fue ahí cuando se me derrumbó todo. Terminé en un mar de llanto, quedé incrédula, bien sacada de onda del cambiazo" explicó del día del reencuentro.

¿Pero qué dice Anel ante las declaraciones de quien se dice amante del cantante?

Sin dudarlo, Anel Noreña, exesposa de José José ha reiterado una y otra vez que no cree en la versión de Sol y recalcó que la única familia del cantante son sus hijos y ella.

"José José nunca fue de relaciones con nadie, no le creo absolutamente nada", afirmó Anel, asegurando que el cantante tenía como única adicción el alcohol pero no las mujeres.