Una mujer jamás va a ser igual a una transgénero: Lupita Jones

Lupita Jones ahora se encuentra en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones donde afirma que "una mujer jamás será igual a una transgénero".

Fue durante el Congreso Internacional de la Moda en Durango, donde la Exmiss Universo declaró que no está de acuerdo con que las mujeres transgénero participen en los concursos de belleza.

Una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales; entonces, por mucho que queramos ser open mind y que la modernidad y tal... debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto.





Asimismo, manifestó que no tiene nada en común con un trans y reiteró que no cree que las condiciones sean iguales para todas.





No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas.

Finalmente, dejó en claro que a pesar de su opinión, ella siempre ha buscado apoyar a las mujeres transgénero para que sean reconocidas y tengan los derechos como cualquier ser humano.