Veo crecer a mis hijos desde una pantalla: Chicharito habla de su paternidad y lo tunden en redes

El futbolista Javier "Chicharito" Hernández, quien actualmente es delantero del equipo de EU Los Ángeles Galaxy, fue criticado en redes sociales por sus recientes declaraciones respecto a su familia, pues detalló que ve a sus hijos crecer "a través de una pantalla", a lo que los internautas reclamaron que eso es parte de las consecuencias de sus actos.

“Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma…”, fue lo que declaró el delantero en entrevista con Fox Sports México.

Fue en 2019 cuando el deportista se divorció de la australiana Sarah Kohan, con quien tuvo dos hijos: Noah y Nala Hernández Kohan y durante meses, se especuló la razón de su separación, al respecto, Chicharito declaró en su momento que no había sido el mejor esposo.

Por ese motivo, se ha hablado de una supuesta infidelidad de su parte incluso pocos días depués de que Kohan diera a luz a su hija.

"Pobre Chicharito, su único pecado fue ser infiel cuando su esposa tenía pocos días de haber dado a luz", y "será que se le quiebra la voz cuando le explique a los hijos porque está en esta situación?" son los comentarios que se pueden leer en redes sociales luego de las declaraciones que dio Javier Hernández.

Por otra parte, el futbolista detalló que la desición de divorciarse no fue fácil, pues sabía que habría consecuencias.

"Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar…", detalló en dicha entrevista.

Luego de su separación, se especuló que la también modelo le habría sido infiel a Javier Hernández con uno de sus amigos, pero en sus redes sociales emitió un comunicado en el que aseguró que eso no era verdad.

Kohan ha hecho diversos comentarios sobre la paternidad ausente que ejerce el futbolista, pues pasan largas temporadas sin que él vea a sus hijos que actualmente viven con su madre en Australia.