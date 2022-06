Vestido de Marilyn Monroe: lo que podría pagar Kim Kardashian por los daños a la valiosa prenda

Kim Kardashian uso para la Met Gala 2022 el vestido de Marilyn Monroe y lo que parecía un sueño cumplido ahora se ha convertido en una pesadilla luego de que se diera a conocer que la icónica prenda quedó dañada.

El coleccionista Scott Fortner fue quien reveló una serie de fotografías en las que se aprecian los desperfectos que ha sufrido el vestido más caro del mundo tras haber sido usado por la socialité sólo por unos minutos para su paso por la alfombra roja.

Es por lo anterior que hoy te damos algunos detalles sobre el valor de la pieza y cuánto podría pagar la celebridad por haberlo roto.

¿Cuánto cuesta el vestido de Marilyn Monroe?

De acuerdo con TMZ, en 1962 el vestido de Monroe, diseñado por el francés Jean-Louis, costó 12 mil dólares lo que equivale actualmente a 114 mil dólares.

En 1999 se vendió por primera vez en la casa de subastas Christie's por más de un millón de dólares como parte de una venta del patrimonio de la actriz.

Posteriormente, en 2016, se volvió a subastar por 4.8 millones de dólares en Julien’s Auctions y fue aquí donde lo terminó adquiriendo el museo Ripley’s Believe It Or Not, que finalmente se lo prestaría a la socialité para el tradicional evento del Met.

¿Cuánto tendría que pagar Kim Kardashian por los daños del vestido?

Luego de que la celebridad lo usara para posar frente a las cámaras en el magno evento de moda en Nueva York, el valor del vestido ascendió a 10 millones de dólares.

Hasta el momento, aún no hay una cifra exacta de a cuánto ascienden los daños de la costosa prenda, sin embargo, basados en su valor, la también empresaria tendría que pagar una cifra proporcional al costo del vestido hoy en día, es decir, arriba de los 10 mdd.

Incluso, mucho se ha especulado sobre si el museo de Ripley sería el que más bien tendría que pagar por los daños que sufrió y que según las declaraciones del coleccionista Scott Fortner, podrían ser irreparables debido a los años que tiene el vestido.

Kim sólo usó el vestido original por unos minutos dada su naturaleza frágil y valor histórico, sin embargo, esto no lo salvó de haber terminado roto.

Y es que pese a que la modelo bajó de peso para poder entrar en él, la realidad es que el vestido nunca terminó de quedarle y hay un video donde se observa como la influencer tuvo que portar la pieza a medio cerrar debido al tamaño de sus glúteos.