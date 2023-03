Adrián Marcelo recibe tremendo golpe del luchador Chessman y amenaza con demandarlo

La visita de Adrián Marcelo al festival The World is Vampire en el Foro Sol no resultó como esperaba y tuvo un encuentro nada agradable con el luchador Chessman.

Este festival que combinó rock y lucha libre tuvo una buena respuesta del público, por lo que el youtuber regio lo aprovechó para grabar su contenido y realizaba entrevistas cuando se encontró con Chessman.

Durante la conversación, el luchador no se veía cómodo con los comentarios de Adrián Marcelo y de repente le lanzó un cachetadón que el youtuber no se esperaba.

Por unos momentos, Adrián Marcelo estuvo resintiendo el golpe, pero alguien le dio un vaso con cerveza y se lo tiró a Chessman, lo que originó que se aventaran y entraran otros luchadores a la pelea, pero fueron detenidos por los elementos de seguridad.

Noooo, inecesario, caray! 😡



Estas cosas son las que manchan la Lucha Libre.



Había necesidad? Es el momento en que Chesman golpea A @adrianm10; tuvieron que intervenir Luchadores y Seguridad. Bastante lamentable.



Jajja no cabe duda que todo lo que hace Adrián Marcelo es planeado y todos los pendejos creyendo que es real 😂😂😂😂 y ese wey siga facturando, puto genio. 🫣 A minutos que inicie el segundo enfrentamiento de lucha libre en #TheWorldisaVampire, @adrianm10, quien se encontraba en el área del ring haciendo entrevistas, tuvo que abandonar el lugar tras recibir un fuerte golpe por parte de #Chessman.



📹 @beelgtz pic.twitter.com/s1KRpkxlPE — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 5, 2023

El youtuber fue retirado de la zona y horas después, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que tomará acciones legales contra el gladiador de la AAA.

“Decir que habrá repercusiones legales es obviar”, escribió Adrián Marcelo, para luego precisar en un video que espera una aclaración por parte del director de la AAA, Dorian Roldán Peña, y en caso de que no lo hagan presentará la demanda en los próximos días.

Cada vez disfruto menos mi trabajo

.@luchalibreaaa !!!!!!!! pic.twitter.com/Cgn5r3ywhM — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

Se burlan de Adrián Marcelo en las redes

La agresión de Chessman contra Adrián Marcelo de inmediato generó miles de comentarios y memes en las redes sociales, a lo que el conductor no se quedó callado.

La agresión de Chessman contra Adrián Marcelo de inmediato generó miles de comentarios y memes en las redes sociales, a lo que el conductor no se quedó callado. Adrián Marcelo después de recibir una cachetada actuada de Chessman: Un Vato viendo como Adrián Marcelo le arrebató su cerveza para aventársela a Chessman: Por fin le metieron un vergazo a Adrián Marcelo, a huevo, champagne 🥂 Adrián Marcelo en su próximo programa. El Chessman con el Adrián Marcelo: Adrian Marcelo después de recibir cachetadón de Chessman. 😵‍💫 Se creen muy graciosos verdad? Pues para que lo sepan ahora Adrián Marcelo está llorando como niña chiquita

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, afirmó.

Aunque el mismo Adrián Marcelo le entró al juego de los memes al compartir su nueva foto de perfil.

Siempre en la polémica

Por sus ideas y contenido irreverente, Adrián Marcelo siempre está en el centro de la polémica.

Hace unas semanas fue criticado por sus comentarios sobre la obesidad que incluso llegaron a ser considerados como gordofóbicos, al asegurar que tiene la libertad de quitar de su lado a una persona con sobrepeso, pues dice que, por cuestiones de salud, esas personas están mal.

También aprovechó para señalar a las mujeres con sobrepeso que salen en las portadas de revistas, haciendo referencia a Michelle Rodríguez, aunque nunca mencionó su nombre.

Igualmente, fue tachado de misógino cuando discutió en Twitter con la periodista de deportes Marion Reimers, luego que ella tuvo diferencias con su compañero Omar Zerón durante una transmisión de un partido de Champions League.

“Reimers despierta mis instintos más misóginos”, "Que Marion Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo", fueron los tuits que escribió, aunque luego por petición de su agencia los borró.