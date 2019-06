[Video] ¡Ana Bárbara sorprende a usuarios al cantar en el Metro Zapata!

Las cantantes Flor Amargo y Ana Bárbara se animaron a recordar cómo fueron los primeros años de lucha en el entretenimiento ofreciendo su canto a más de un centenar de usuarios que transbordaban en la estación del Metro Zapata de la Línea 12.

Los usuarios sorprendidos, se detuvieron algunos minutos para escucharlas, aunque también se dieron cita fans de las dos participantes, principalmente de Flor Amargo, quien es parte de la Agenda Cultural del Sistema de Transporte Colectivo, como talento fijo.

Ver esta publicación en Instagram “La llorona” con @anabarbaramusic una de las mejores voces del mundo. Vivan las mujeres, una experiencia maravillosa que agradezco mucho! Ana eres lo maaaaas!!! #lallorona #piano #artist #anabarbara #mujer #artistas #talented #talent #cantante Una publicación compartida por Flor Amargo (@floramargoo) el 11 de Jun de 2019 a las 2:18 PDT

Ana Bárbara tomó la palabra en el pequeño escenario y explicó: “Hace dos semanas planeamos esta presentación, pero hace tres días Flor se enfermó, no fue capaz de decirme que viene con temperatura, hasta ahora que la vi indicó que está con una gripe tremenda, pero que no quería perderse el contacto con el público usuario. Soy admiradora de Flor, porque no se raja, igual que yo”.

La intérprete de La trampa aceptó la propuesta de Flor Amargo de improvisar, pues la idea era divertirse junto con los usuarios del transporte colectivo y con sus fans, por lo que iniciaron con un fragmento del tema No soy de aquí, recordando con ello al cantautor Alberto Cortez; enseguida entonaron la canción mexicana del compositor Tomas Méndez, Paloma negra, misma que coreó el público.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos los que estuvieron presente con nosotras en el #MetroZapata @floramargo se quedaron con ustedes pedazos de mi alma! ❤️ #QueDivertido Una publicación compartida por Ana Bárbara (@anabarbaramusic) el 11 de Jun de 2019 a las 2:26 PDT

Flor Amargo, que con todo y cubre boca, entregó su energía, mientras Ana Bárbara aportaba su potente voz al interpretar a dueto con guitarra en mano su tema Bandido, no sin antes realizar un ensayo, como si estuvieran en algún estudio.

Más adelante se animaron a interpretar “La Llorona”, tema con lo que se ganaron la ovación de la gente al disfrutar de dos estilos completamente diferentes, pero unidos por la música y la feminidad de ambas.

Las cantautoras cerraron su presentación con los temas Lo busqué y Qué poca.