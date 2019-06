Así fue la pelea entre Andrea Legarreta y Mauricio Clark por el “mundo gay”

Andrea Legarreta es nuevamente tendencia y no por alguna declaración errónea. No, señores. Esta vez fue por su discusión con Mauricio Clark sobre sus comentarios contra la homosexualidad.

El comunicador fue invitado al programa Hoy tras haber levantado polémica con su tuit sobre el “mundo gay”, el cual, según Clark, ofrece cuartos oscuros, orgías, drogas y sexo sin protección.

En la emisión, Mauricio, con un rosario en la mano, afirmó que junto con un grupo de empresarios, líderes católicos y de otras religiones "apoyan" a la comunidad LGBT, “una comunidad sumamente vulnerable de cual que fui parte por 20 años”.

Aseguró que por ello ha recibido amenazas de muerte por parte del “lobby gay”, ya que detrás de ellos hay una red de políticos.

Ante ello, Andrea Legarreta le recriminó que esto no tenía que ver con su tuit y le expresó que el mundo gay tiene que ver con situaciones que él vivió.

“Te lo ofreció a ti y es lo que tú decidiste vivir. Conozco a una cantidad de homosexuales super respetables que nunca han recibido drogas, que nunca han vivido lo que tú dices: cuartos oscuros, orgías, drogas…”, le señaló.

Andrea Legarreta no sabrá de economía pero sabe cómo poner en su lugar a retrógradas. She can say fa**ot 👏🏽. pic.twitter.com/v0A1fg1TTB — Alex Murillo (@AlexMurilIo) 20 de junio de 2019

Mauricio no contestó. Solo insistió en que el LGBT es una minoría de la población e incluso los responsabilizó del alza de las tasas de suicidio y de enfermedades de transmisión sexual.

“¿Qué ofrece una marcha del orgullo gay?… chavos con el pene de afuera y las nalgas de afuera”, afirmó.

A lo que Andrea le pidió respeto: “Oye papacito, quien exista que tomen esa decisión no signifique que sean todos”.

Famosos le responden

Al tuit del mundo gay varios famosos, homosexuales y heterosexuales, le respondieron.

El actor Alfonso Herrera le respondió: “El León cree que todos son de su condición”, mientras Héctor Suárez Gomís le escribió: No hay nada más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente".

El León cree que todos son de su condición... — Alfonso Herrera 🇲🇽 (@ponchohd) 19 de junio de 2019 Claro, porque en el "mundo heterosexual" no hay orgías, ni sexo sin protección (¿De dónde vendrán los embarazos no deseados?🤔), ni excesos de todo tipo, ni apps de ligue...



"No hay nada más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente". https://t.co/0Q0u8VQJdV — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) 19 de junio de 2019

Y la conductora Maca Carriedo fue contundente: "Tu problema no fue la homosexualidad, tu problema fue ser drogadicto y adicto a llamar la atención... eso por cierto lo eres aún. Vas tarde y del lado equivocado -por suerte-. Hoy como cuando te perdías por días enteros solo puedo sentir tristeza por ti.