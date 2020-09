[Video] El Covid acabó con mi matrimonio: Arturo Peniche

Arturo Peniche anunció su separación luego de casi 40 años de relación y fue la pandemia por coronavirus el principal motivo que lo llevo a esta decisión.

El actor mencionó que la cuarentena lo había afectado tanto que ocasiono la ruptura, explicando que sentía como "un estorbo" y reveló llevar un mes y medio separado.

Ver esta publicación en Instagram Amigos, este viernes tendremos nuevas sorpresas musicales, será un programa de cantautores de la nueva generación... además hablaré sobre los dimes y diretes que están hablando de mi... No se lo pierdan! Una publicación compartida de Arturo Peniche (@arturopenicheof) el 22 Sep, 2020 a las 11:19 PDT

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, pero ya me di cuenta de que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”.

A pesar de que sus hijos se encuentran preocupados, Peniche les pidió que se mantuvieran al margen de su decisión.

Ver esta publicación en Instagram Disfrutando de un paseo en moto con mi esposa. #moto #amor #carretera #aquenomedejas #paisaje #pueblomagico #arturopeniche Una publicación compartida de Arturo Peniche (@arturopenicheof) el 20 Sep, 2015 a las 12:02 PDT

Asimismo, el también conductor dio a conocer que debido a la pandemia se mantuvo lejos de su familia para evitar contagiarse, sin embargo, dijo que estuvo al pendiente.

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy. Tome la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver desde hace mes y feria".

Finalmente, aseguró que tuvo pérdidas fuertes a causa del virus y que estuvo muy angustiado por lo que no pudo dormir bien durante un mes.

