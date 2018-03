¡Aunque no lo creas! Morissey sí cantó en Sale el Sol y aquí tenemos la prueba

Tras darse la inesperada noticia de que Morrissey iba a presentarse en Sale el Sol, muchos dudaban que fuera cierto pero hoy el cantante salió y se presentó ¡en vivo!

Aunque no lo creas, el artista salió en el programa matutino y aquí te tenemos la prueba:

¡Por fin #MorrisseyEnSaleElSol! ya llegó al foro @officialmoz totalmente EN VIVO en @saleelsoltv https://t.co/RaLi2g7UUy — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) 15 de marzo de 2018

A pesar de haberse presentado, el cantante no dio ninguna entrevista, algo que sus seguidores estaban esperando al término de su interpretación pero no, eso no sucedió.



Roberto Carlo, uno de los conductores de la emisión no dudo en subir más pruebas para comprobar que Morrisey estaba ahí y subió dos videos.

Uno donde se observa la llegada del británico al foro.

Ya está aquí #MorrisseyEnSaleElSol en EXCLUSIVA en su regreso a #MEXICO en @saleelsoltv por @ImagenTVMex BIENVENIDO. pic.twitter.com/iFCWnoM9n9 — Roberto Carlo (@robertocarlomx) 15 de marzo de 2018

Y otro dando su presentación.

#MorriseyEnSaleElSol ya está aquí @officialmoz en EXCLUSIVA en #Mexico para @saleelsoltv por @ImagenTVMex pic.twitter.com/un2lmRN3wH — Roberto Carlo (@robertocarlomx) 15 de marzo de 2018

¿Puedes creer lo que acabas de ver? Nosotros tampoco, pero es claro que éste fue un 'momento épico' no solo para sus fans sino para la televisión mexicana, pues es la primera vez que un artista de la talla de Steven Patrick se presenta en una emisión de este tipo.

