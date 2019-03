[Video] Cuando confundes a John Malkovich con el Papa Francisco

Mientras John Malkovich filmaba una escena por las calles del Vaticano, para su próxima serie The New Pope, uno que otro despistado creyó que en realidad se trataba del Papa Francisco.

Como si de un auténtico pontífice se tratara, el actor desfiló sobre la vía de la Conciliación, frente al Vaticano a bordo de un papamóvil negro (el original es blanco), entre cientos de fieles que le aclamaban con rosas amarillas.

El #Papa #Malkovich rodando en via de la #Conciliazione #TheNewPope pic.twitter.com/oReQuoEszw — Darío Menor Torres (@Dariomenorroma) 28 de marzo de 2019

Las inmediaciones del Vaticano fueron un ir y venir de técnicos y cámaras, así como de actores que caracterizaban a sacerdotes y religiosas.

Ahora ya sabes cómo se hace una película con el Papa en el #Vaticano.

Hoy encontramos Via della Conciliazione llena de "fake news" 😉 peregrinos, monjas y curas, y hasta el Papa en su papamóvil.#filmmakersworld #film pic.twitter.com/6JruKvYc0O — Ariel Beramendi (@ariel_beramendi) 28 de marzo de 2019

The New Pope es una continuación de la serie de 2016, The Young Pope, protagonizad por Jude Law y dirigida por Paolo Sorrentino.

Las plataformas Sky y HBO difundieron recientemente un cartel en el que se ve a ambos ataviados con el hábito papal en una sala regiamente decorada, pero se desconoce qué papel les ha reservado el director en su nueva apuesta televisiva.