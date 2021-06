Ocultaron dictámenes para arrestar a Héctor: así apelará abogado del actor su vinculación a proceso

Tras la segunda audiencia del actor Héctor N, su abogado José Luis Guerrero Mendoza informó que mañana apelarán la vinculación a proceso dictada por el juez, el pasado viernes 18 de junio.

En entrevista para Ventaneando, su defensor explicó que tienen recursos suficientes para revertir la decisión del de control Sergio Acevedo, quien el este día reprendió a la Fiscalía y al Ministerio Púbico por haber ocultado los dictámenes previos que exoneraban a Hector de cualquier culpa.

El juez de control Sergio Acevedo Villafuerte. Foto: Ventaneando

"En la audiencia, el juez de control Sergio Acevedo Villafuerte identificó y reprendió a la Fiscalía al Ministerio Público por haberle ocultado estos tres dictámenes periciales y solamente haber solicitado la orden de aprehensión con una opinión técnica, pues ésta no tiene el conocimiento de perito auxiliar que se requiere.

No le podemos dar el carácter de dictamen pericial a alguien que no tiene el reconocimiento de perito auxiliar y la realidad es que no lo tiene".

¿Por qué la Fiscalía ocultó los dictámenes?

El abogado explicó que la Fiscalía de Delitos Sexuales ocultó los dictámenes anteriores (que eran documentos oficiales y con pleno valor provatorio), porque de haberlos puesto en la solicitud de orden de aprehensión, no hubiera procedido el arresto del actor.

"Había un interés por encarcelar a Héctor, vemos un favorecimiento muy preocupante. Es una maquilación y por eso, ya hay escritos hacia la Comisión de Derechos Humanos, hacia el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como hacia la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy y hacia la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum solicitándoles la destitución de la fiscal de Delitos Sexuales, por incompetencias e incluso favorecimientos".

"Víctima dice una cosa y luego otra"

Por otro lado, su defensor reveló que la supuesta víctima Alexa Parra ha declarado versiones distintas a las autoridades.

"Esto es increíble que haya sucedió pero las declaraciones de la víctima no son las mismas, al Ministerio Público le dijo una cosa y al profesional de Psicología le dijo otra, esto habla de 'hechos perfeccionados' es ddcir que cuando la valoración pericial en los dictámenes anteriores le dice que no hay delito, ahí es cuando buscan cambiar la versión de los hechos para lograr el arresto de Héctor".

Finalmente, su hija mayor Daniela Parra dio a conocer que durante esta audiencia volvió a defender a su padre, mediante la verdad y lo que ella ha vivido a lo largo de todos estos años a lado de él y su media hermana Alex Parra.

"No puedo dar detalles debido a que el proceso sigue pero yo fui a decir la verdad, todo lo que me consta y todo lo que no me consta y seguiré a apoyando a mi papá".

Cabe recordar, que el senador Sergio Mayer ha estado involucrado en el caso, por lo que se la señalado por tráfico de influencias pues desde su aparición, el proceso contra el actor se aceleró hasta el punto de poder conseguir de manera más fácil su para la orden de aprehensión".

Incluso la semana pasada, se le acusó de haber fingido su llanto frente a medios de comunicación, durante la conferencia que la presunta víctima Alexa Parra y su mamá Ginny Huffman dieron para dar a conocer su versión de los hechos.