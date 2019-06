Así reaccionó Frida Sofía tras ver llorar a Alejandra Guzmán en un concierto

A pesar que Alejandra Guzmán le envió un mensaje a Frida Sofía con una de sus canciones emblemáticas, Llama por favor, su hija dejó en claro que no tiene la intención de reconciliarse con la cantante.

“Hablemos, pero en frente de todos”, afirmó la joven en entrevista con Verónica Bastos para el programa Suelta la Sopa, de Telemundo.

Además, reveló que tiene bloqueado el número telefónico de su mamá, “ahorita no quiero ni hablar con ella”.

“Sabe dónde vivo, es mi mamá, es Alejandra Guzmán, si quiere venir a verme, sabe que puede, muy bien”, dijo, al tiempo que reprochó que nunca la ha visitado en su casa.

Frida Sofía reiteró que durante su infancia no estuvo a su lado: “Desde que crecí, simplemente no estuvo. Una vida de rockstar: sexo, drogas y rock and roll”.

Sobre el concierto donde la Guzmán le dedica la canción Llama por favor, consideró que “tiene un teléfono para marcarle a su hija”, aunque reiteró que no le quitará el desbloqueo.

No tengo nada que decirle a la señora Guzmán

-Cuando la escuchas, no te dieron ganas de llamarle, le pregunta Bastos.

“Sí, pero después me acordé de qué es capaz ella… y qué ha hecho con mi ex novio, mis ex novios… me duele”.

Finalmente, le envía un mensaje a la rockera:

“No mamá, yo no me voy a sentar aquí y llorarle a mi público porque se hace más fácil cuando la gente te canta tu canción. Yo no estoy actuando, yo no estoy tratando de jalarme de nadie”.

Aunque dejó abierta la posibilidad de hablar, “pero en frente de todos, porque ya estoy hartita de los trapitos en casa porque no son trapitos, son trapitos que me matan. Si no hablo, me muero”.