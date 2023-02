Sam Smith, eres un demonio satánico: mujer insulta al cantante en EU (Video)

El famoso cantante británico Sam Smith se ha convertido en el centro de críticas después de su controvertida actuación en los Premios Grammy 2023.

Durante la ceremonia, Smith y la cantante alemana Kim Petras recibieron el premio a la Mejor Actuación Pop en Dúo/Grupo por su canción "Unholy". Tras el galardón, ambos subieron al escenario con un conjunto rojo y luces oscuras y rojas, haciendo caer, literalmente, el infierno sobre los Grammy.

Petras actuó dentro de una jaula con bailarines de fondo disfrazados de demonios. Smith llevaba un sombrero rojo con cuernos de diablo.

𝗦𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗚𝗿𝗮𝗺𝗺𝘆𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯?



𝗔 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗮𝗱 🧵



We've all seen the Satanic-Themed Sam Smith performance at the Grammys, but let's take a look at some other hidden aspects that depicts much more elaborate planning in all this.

Muchos criticaron la actuación de Unholy, presuntamente contener simbolismos satánicos y promoverlos en televisión, así como hacer referencia a la marca Balenciaga, quien anteriormente se vio envuelta en un escándalo de abusos a menores.

Y a pesar de que las críticas solo habían sido por redes sociales, Sam Smith fue interceptado por una persona mayor en un parque de Nueva York que lo insultó y acusó de estar relacionado con el satanismo.

En un video de redes sociales, que rápidamente se ha hecho viral, se ve como la señora al ver a Sam Smith comienza a gritarle en la calle.

Sam Smith gets called "demonic, bastard and pedophile" in the streets of New York by an elderly woman, following their Grammy performance.



pic.twitter.com/L66BYBSgxZ — Pop Base (@PopBase) February 16, 2023

"¡Tú perteneces al infierno! Sam Smith debe estar en el infierno. Demonio, retorcido. ¡Deja en paz a los niños!".

El cantante, al percatarse de la mujer, comienza a alejarse del lugar sin responder al ataque verbal. Fanáticos de este criticaron a la mujer por atacar verbalmente a Smith, asegurando que Unholy trata de condenar el engaño y el adulterio y no está relacionada con el satanismo.

No obstante, las críticas en redes por la interpretación continúan, que incluso la Iglesia Satánica salió en defensa del cantante y afirmó que la actuación no tenía nada que ver con el satanismo.

"Lo Smith y Petras no era "nada particularmente especial", especialmente porque las imágenes satánicas estaban "algo pasadas de moda".

A pesar de las críticas y las acusaciones, no evitaron que Sam Smith y Kim Petras interpretaran nuevamente Unholy en el escenario de los Brit Awards 2023, lo que volvió a generar decenas de quejas de espectadores en Reino Unido.