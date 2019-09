[Video] "Me van a violar", pensó Celia Lora al ser detenida en Playa del Carmen

Tras su detención por alterar el orden público bajo los efectos del alcohol en Playa del Carmen, Celia Lora contó su versión sobre lo que vivió al ser arrestada.

En entrevista para Ventaneando, la hija de Alex Lora contó que la detención fue hace 10 días, "yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto, a mi me agarraron los policías, me esposaron y me empezaron a pegar”.

Además denunció que su acompañante fue víctima de robo por parte de los uniformados y que también fue amedrentada con una perra pitbull.

Posteriormente, Lora fue llevada a los separos, donde le quitaron sus cosas y después de cuatro horas la liberaron.

“Alguien fue por mí a pagar dinero, que es lo que querían”.

Asimismo, Celia dijo que llegó a pensar que a su amigo lo habían desaparecido para llevársela a ella.

"La verdad yo nunca había tenido ese sentimiento…en el momento que estaba en los separos y en bikini dije, me van a violar, por Dios que eso pensé".

La playmate, mencionó estar desconcertada por el trato que recibió de la corporación policíaca y que incluso, no quiso hacer grande el problema para no perjudicar el destino turístico al que suele ir y promocionar en diversas ocasiones.

Aquí la entrevista

.@CeliaLoraOficial aclara todo lo que sucedió con su detención en Playa del Carmen #LoVisteEnVentaneando Aquí más información: https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/CMznSu6oNM — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 23, 2019